Dziewczyna Elona Muska nago promuje Cyberpunk 2077. Samolot Muska wylądował w Polsce

Atmosfera przed premierą gry Cyberpunk 2077 staje się coraz gorętsza. Debiut długo wyczekiwanej produkcji CD Projekt RED nastąpi już 10 grudnia i wydaje się, że po kilku obsuwach to właśnie ta data stanie się ostateczną. Produkcję promują nie tylko "REDzi", ale także osoby, które brały bezpośredni lub pośredni udział w procesie jej tworzenia. Jedną z takich osób jest Grimes, partnerka życiowa Elona Muska.Grimes w Cyberpunk 2077 wciela się w rolę LizzyWizzy, gwiazdy muzyki pop. Piosenkarka przypomniała fanom o grudniowej premierze gry ze swoim udziałem za pośrednictwem serwisu Instagram. To właśnie tam umieściła zdjęcie, na którym stoi rozebrana obok innej nagiej kobiety, Liv Boeree, angielskiej pokerzystki, prezenterki telewizyjnej i modelki. Fotografii towarzyszy podpis:Niektórzy internauci byli oburzeni taką formą promocji. Artystka wiedziała doskonale, że nieznacznie tylko przykryta golizna sprawi, iż post zrobi kolosalny zasięg. Z drugiej strony, czy nie o to właśnie chodzi o to w byciu znanym, aby budzić kontrowersje i robić jak najlepsze zasięgi? Cyberpunkowi 2077 z pewnością negatywnej reklamy to nie przyniesie - wręcz przeciwnie, bo jeszcze więcej osób usłyszy o superprodukcji Polaków.Ciekawą informację opublikował niewiele później profil Elon Musk & SpaceX’s Jet na Twitterze. Okazało się, że 3 grudnia w Polsce wylądował prywatny odrzutowiec Elona Muska, który podróżował do Warszawy z Berlina. Nie wiadomo czy w pojeździe znajdował się Elon Musk, czy może Grimes, a wizyta miała związek z promocją gry Cyberpunk 2077.O ile w samolocie znajdował się Elon Musk, to hipotez związanych z celem jego wizyty jest kilka. Być może Tesla planuje ogłoszenie nowych inwestycji w Polsce, chce zawiązać współpracę z LG Chem lub... no nie wiem, macie jakieś pomysły? Może Musk chce wesprzeć projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera ? ;)Źródło: Instagram, Twitter, zdj. tytułowe: profil Grimes na Instagramie, na zdj. Liv Boeree