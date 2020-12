Pierwszy Wiedźmin do odebrania za darmo na GOG Galaxy

Wiedźmin po raz kolejny za darmo!

Już za kilka dni odbędzie się premiera Cyberpunka 2077 – najnowszej gry od deweloperów ze studia CD Projekt RED. Przy okazji debiutu tej wyczekiwanej produkcji warto zdawać sobie sprawę z początków polskiej firmy. Ich pierwszy projekt – Wiedźmin – nie przyciągnął tłumów z całego świata, ale niewątpliwie przyczynił się do późniejszego sukcesu.Tak się składa, że na platformie GOG GALAXY można właśnie odebrać pierwszego Wiedźmina w wersji Enhanced Edition Director’s Cut zupełnie za darmo! Jak to zrobić? Wystarczy pobrać aplikację (lub ją zaktualizować, jeśli już znajduje się na Waszym komputerze), następnie przejść do sekcji „Ostatnie” oraz kliknąć w baner znajdujący się w górnej części interfejsu. Po zaakceptowaniu zgody na otrzymywanie nowych wiadomości i ofert GOG gra pojawi się w Waszej bibliotece.Przede wszystkim licznymi ulepszeniami jeśli chodzi o kwestie technologiczne. Produkcja jest lepiej przystosowana do współczesnych sprzętów (krótsze ekrany ładowania + zwiększona stabilność). Oprócz tego gracze liczyć mogą na ponad 5 tys. nowych dialogów czy więcej różnych postaci niezależnych.Oczywiście jak to bywa w przypadku tytułów od CD Projekt RED – w pakiecie znajdują się liczne bonusy cyfrowe. Tutaj mamy do czynienia z np. komiksem, poradnikiem, mapą świata czy soundtrackiem.Jest to niewątpliwie świetna okazja dla tych osób, którym jeszcze nie udało się zagrać w pierwszego Wiedźmina. Tytuł jest naprawdę wciągający i zapewnia co najmniej kilkadziesiąt godzin dobrej zabawy. Jeśli chcecie zdążyć jeszcze przed premierą Cyberpunka 2077, to radzę się spieszyć!Źródło: GOG / Foto. CD Projekt