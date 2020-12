Jedyny w swoim rodzaju Chuck Norris w World of Tanks. Świąteczne zadania i dekoracje

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w WoT

Akcja będzie trwać pomiędzy 9 grudnia 2020 roku, a 11 stycznia 2011 roku. Zwyczajny garaż dostępny w grze przerodzi się w bożonarodzeniowe miasteczko, które można będzie dekorować wieloma elementami zgodnie z własnymi upodobaniami. Obecność odtwórcy roli legendarnego Strażnika Teksasu wiąże się z możliwością codziennego wykonywania specjalnych Chuckowych zadań (aż 32 sztuki), za które otrzymamy różne nagrody, w tym obecność postaci na stałe w grze jako dowódca naszego czołgu (wraz ze specjalnie nagranym głosem Chucka Norrisa).





Opłaca się pracować nad ozdabianiem miasteczka, bo kolejne elementy będą zwiększać wskaźnik świątecznej atmosfery, co odblokowuje zdobywanie jeszcze lepszych nagród. Codziennie śnieżynki będą dawać graczom specjalne nagrody. Co więcej, każdy, kto zaloguje się po 9 grudnia, otrzyma niemiecki niszczyciel IV poziomu - Pz.Sfl. IC z mechanizmem ładowania automatycznego.



Chuck Norris ratuje kotka, ale z rozmachem

Całość jest reklamowana w aktorskim materiale wideo, w którym występuje też Chuck Norris i ratuje z opresji uwięzionego na drzewie (a właściwie wielkiej choince) kota. Oczywiście robi to w swoim stylu jak nadczłowiek i superbohater. Firma Wargaming przygotowała też bardzo użyteczny dla wszystkich wirtualnych czołgistów drugi film, w którym dokładnie objaśnia mechaniki dostępne w świątecznej aktualizacji World of Tanks.





Na koniec oddajmy jeszcze głos głównemu bohaterowi atrakcji. "Gracze mówią, że musiałem być w przeciwnej drużynie, jeśli przegrywają... i prawdopodobnie mają rację!" - mówi Chuck Norris, ambasador World of Tanks. "Gdy stawka jest wysoka, kiedy sytuacja robi się krytyczna, ja nigdy nie cofam się przez wyzwaniem. Mam nadzieję, że moi koledzy czołgiści sprawią, że będę dumny i podejmą wyzwanie Chucka!"



Źródło i foto: Wargaming

To pewna tradycja, że na Halloween, okres około Bożego Narodzenia czy kilku innych świąt, w grach sieciowych pojawiają się specjalne okolicznościowe aktualizacje. Tak będzie za kilka dni w lubianej i popularnej czołgowej strzelance World of Tanks. Ale tak samo jak w skeczach grupy Monty Pythona nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, chyba podobnie nikt nie spodziewał się samego Chucka Norrisa na gwiazdkę w World of Tanks.