Cyberpunk 2077 z naprawdę ogromnym day one patchem

For those curious Cyberpunk 2077 has a 43gb day one patch. pic.twitter.com/BKuWInTpJA — DreamcastGuy Is Reviewing Cyberpunk2077 (@DreamcastGuy) December 3, 2020

Day One Patch może być jeszcze większy

pełne wymagania Cyberpunka 2077 na PC) będą się wiązały po prostu z pobraniem aktualnego materiału, może ewentualnie jakiejś łatki (choć wątpię, że ważącej aż tyle GB) w momencie premiery, jeśli wcześniej skorzystamy ze wstępnego ładowania przed debiutem (preload). Ewentualnie łatka może się nawet skurczyć w wyniku innej metody kompresji czy optymalizacji, choć przytaczany materiał może być już jakimś odniesieniem na temat finalnego update.



Źródło:

Źródło: screenrant / DreamcastGuy @ Twitter / Foto: CD Projekt

Pierwsze egzemplarze tytułu trafiają nieco wcześniej do niektórych dziennikarzy branżowych czy YouTuberów, a nawet w wyniku pomyłki do zwykłych odbiorców - amerykański BestBuy już teraz wysłał kopie kolekcjonerskie. W takim razie możemy liczyć może nie na streamy czy konkretne materiały z rozgrywki (co jest zakazane przez CD Projekt RED), ale jakieś małe smaczki mogą trafiać do sieci.DreamcastGuy pochwalił się zdjęciem z opcji na konsoli, gdzie widać, że Cyberpunk 2077 potrzebuje dodatkowych 43,5 GB do pobrania aktualizacji. Łatka jest w takim razie naprawdę ogromna w porównaniu do 71 GB podstawowych plików gry. Oczywiście niekoniecznie musi to być tak zwany one day patch. Równie dobrze do czasu premiery może wyjść jeszcze więcej danych z poprawkami. W końcu mamy jeszcze kilka dni do debiutu Cyberpunka 2077.