Cave Stroy+ za darmo w Epic Games. Wkrótce wielkie hity RPG

Za tydzień hity RPG - Pillars of Eternity i Tyranny

launchera Epic Games (dostępny w naszej bazie). Promocja z Cave Story+ kończy się w czwartek 10 grudnia o godzinie 17:00. Wtedy zajdzie rotacja bezpłatnych propozycji.



Za tydzień Pillars of Eternity i Tyranny / foto. Epic Games Store



Za tydzień szykują się naprawdę wielkie hity z gatunku RPG. Pillars of Eternity i Tyranny. W dodatku pierwsza pozycja jako Definitive Edition, a druga Gold Edition, więc rozszerzone. Przygotowane przez studio Obsidian Entertainment RPG w stylu zaczerpniętym z Baldur’s Gate czy Planescape Torment, zostały bardzo dobrze przyjęte przez fanów tytułów fabularnych. Jeśli lubicie takie klimaty, to wręcz pozycje obowiązkowe, warto czekać do przyszłego tygodnia.



Zobacz również: Strzelanka z szybką rozgrywką Blackout Z: Slaughterhouse Edition za darmo na Steam



Źródło i foto: Epic Games Store

Oczywiście jak zwykle, także Cave Strony + odbieramy po wejściu na główną stronę sklepu Epic Games i zalogowaniu się. Szukamy nieco niżej działu z bezpłatnymi produkcjami i "kupujemy za 0 złotych" Cave Story+. Omawianą produkcję możemy też odszukać w dziale sklepu aplikacji. Promocja z Cave Story+ kończy się w. Wtedy zajdzie rotacja bezpłatnych propozycji.Za tydzień szykują się naprawdę wielkie hity z gatunku RPG. Pillars of Eternity i Tyranny. W dodatku pierwsza pozycja jako Definitive Edition, a druga Gold Edition, więc rozszerzone. Przygotowane przez studio Obsidian Entertainment RPG w stylu zaczerpniętym z Baldur’s Gate czy Planescape Torment, zostały bardzo dobrze przyjęte przez fanów tytułów fabularnych. Jeśli lubicie takie klimaty, to wręcz pozycje obowiązkowe, warto czekać do przyszłego tygodnia.Źródło i foto: Epic Games Store

Gra opowiada o młodym bohaterze o imieniu Quote, który niewiele pamięta i nagle pojawia się na tajemniczej latającej wyspie, gdzie musi pomóc Mimigasom napadanym przez nieobliczalnego Doktora i jego sługi. Jak to bywa w przypadku produkcji czerpiących z Metroida, to połączenie gry akcji i platformówki. Przemierzamy rozległe poziomy pełne zręcznościowych elementów i walczymy z pomniejszymi przeciwnikami, a także bossami. Zdarzają się też interakcje z pozytywnie do nas nastawionymi postaciami.A to wszystko w oprawie retro mocno inspirowanej klasycznymi tytułami rodem z Japonii. Jak można przeczytać na Epic Games Store w karcie produktu – "Prawdopodobnie najbardziej znana gra indie wszech czasów, Cave Story+ to oryginalna historia pełna osobowości, tajemnicy i żywiołowej rozrywki. Biegaj, skacz, strzelaj i lataj w ogromnej grze przygodowej przypominającej klasyczne gry 8 i 16-bitowe!"