CD Projekt RED - "prosimy, nie streamujcie na razie Cyberpunka 2077"

Cyberpunk 2077 - streamy dopiero dzień przed premierą

Źródło: CD Projekt RED

Premiera Cyberpunka 2077 odbędzie się za tydzień. Niektórzy otrzymają jednak swoje kopie gry nieco wcześniej. Mowa tu o streamerach, redakcjach czy po prostu popularnych osobach w sieci. Deweloperzy ze studia CD Projekt RED postanowili wydać oświadczenie skierowane właśnie do takich ludzi.Internet już kilka razy zdążył zawrzeć, kiedy to okazało się, że kilka kopii nadchodzącej produkcji zostało wykradzionych z np. magazynu Amazona. Ba! Ktoś otrzymał nawet przedwcześnie edycję kolekcjonerską Cyberpunka 2077 i dokonał jej otwarcia na Twitterze. Twórcy gry musieli w końcu zareagować.Na profilach społecznościowych pojawiła się grafika (tym razem nie chodzi o przesunięcie premiery) okraszona tytułem „Streamy i materiały wideo z Cyberpunka 2077 przed premierą”. Redzi w dosyć łagodny sposób poprosili wszystkie osoby mające dostęp do gry nieco wcześniej żebyEmbargo ma pomóc w czerpaniu radości z rozgrywki przez wszystkich w porównywalnym stopniu. Spoilery z pewnością i tak pojawią się w internecie, lecz część streamerów z pewnością posłucha próśb deweloperów.Jeśli jednak ktoś nie przystosuje się do zaleceń, CDPR ostrzega, że na takich osobników nasłany zostanie MAX-TAC – specjalny oddział pozbywający się niechcianych materiałów z internetu. Lepiej być ostrożnym.Źródło i foto: CD Projekt RED