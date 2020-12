Xbox Series X|S może… uruchamiać gry z PlayStation 2!

Serio.



Sony niestety nie przygotowało wstecznej kompatybilności z grami na PlayStation 2. Na najnowszej konsoli od japońskiego producenta nie zagramy więc w klasyki pokroju God of War czy Metal Gear Solid. A co gdyby można było pokierować Kratosem na… Xbox Series X lub S?



Gry z PS2 na Xboksie? To możliwe

Wydaje się to dosyć nierealne, prawda? Twórcom kanału „Modern Vintage Gamer” się to udało! Oczywiście nie wystarczyło włożyć płyty do napędu i kliknąć przycisku start. Proces uruchamiania przebiegł pomyślnie dzięki specjalnemu trybowi deweloperskiemu, który jest obecny w systemie nowych Xboksów.



Pozwala ona na zainstalowanie i włączenie zewnętrznych programów. W ruch poszedł więc emulator PCSX2. Użytkownikom udało się za jego pomocą zagrać w kultowe produkcje znane z PlayStation 2. Mowa oczywiście o m.in. God of War czy Metal Gear Solid. Gry działają na sprzęcie od Microsoftu naprawdę nieźle!