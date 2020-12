Prince of Persia powróci w zupełnie nowej odsłonie

Świeże doniesienia.





Pojawi się reboot serii Prince of Persia?

Pewien czas temu doczekaliśmy się zapowiedzi odświeżonej wersji gry Prince of Persia: Piaski Czasu. Ubisoft niestety się nie popisał i zaprezentował coś zupełnie odmiennego od oczekiwań fanów marki. Jak się jednak okazuje, w produkcji znajdować się może nieco ambitniejszy projekt niż dość mocno skrytykowany remake.Na platformie YouTube ukazał się materiał użytkownika Lazy Assassin, gdzie przedstawione zostały informacje „pochodzące z zaufanego źródła” dotyczące przyszłości serii Prince of Persia. Według nich –. Przeprojektowane zostaną wszystkie mechaniki, co ma być równoznaczne ze swoistym „restartem”.Te poszlaki są jednak niezwykle istotne dla fanów uniwersum. Dlaczego? Przede wszystkim zwiastują świeże przygody Króla Persji. Warto także zwrócić uwagę, że za przeciekami nie stoi aż tak losowy człowiek.To właśnie ten indyjski influencer przekazał wieści o remake’u Piasków Czasu jeszcze przed oficjalną zapowiedzią gry. Wiarygodność przekazywanych przez niego informacji jest więc dosyć wysoka i miejmy nadzieję, iż za jakiś czas się o tym przekonamy widząc trailer od Ubisoftu.Jeśli zaś czekacie na odświeżone Piaski Czasu, to te zadebiutują już w przyszłym roku.Źródło: YouTube / Foto. Ubisoft