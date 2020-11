Strzelanka z szybką rozgrywką Blackout Z: Slaughterhouse Edition za darmo na Steam

Szybka akcja i kolejne fale zombie







Rozgrywka przypomina wiele tytułów celujących w retro, w których szybka akcja miesza się z prostszą oprawą i widokiem z góry. Podobne pozycje mieliśmy chociażby w promocji na Epic Games Store (obecnie Epic rozdaje za darmo MudRunner z terenową jazdą ciężarówkami i specjalistycznymi pojazdami na Syberii). Ta niezależna niewielka gra skupia się na trybie niekończącej się fali wrogów. Odpieramy kolejne ataki nieumarłych, szukamy baterii i amunicji, w razie konieczności uciekamy od szczęk i szponów naszych wrogów.



Jak odebrać bezpłatnie Blackout Z: Slaughterhouse Edition na Steam?

launchera Steam (dostępny w naszej bazie), albo wejść na dedykowaną kartę produktu w tym miejscu i zalogować się na platformie przez stronę internetową. Później klikamy na przycisk "Dodaj do konta" i cieszymy się rozgrywką. Promocja trwa do poniedziałku 4 stycznia o godzinie 8:00, więc nie trzeba się przesadnie spieszyć.



Kolejny raz komputerowi gracze mogą dopisać do swojego konta jakąś pozycję zupełnie bezpłatnie. Na Steam rozdawana jest strzelanka Blackout Z: Slaughterhouse Edition. Nie jest to kasowy duży tytuł, ale czemu by nie dać szansy produkcji NukGames? W końcu nie musimy na nią wydawać ani złotówki jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z promocji w najbliższym czasie.