Świetna terenowa jazda MudRunner za darmo w Epic Games Store

Jak zdobyć bezpłatnie MudRunner i trzy dodatki w Epic Games Store?

Co ważne, z MudRunner dostajemy od razu darmowe dodatki, takie jak The Ridge DLC, The Valley DLC i Old-timers DLC, w których znajdują się nowe pojazdy (w tym starego typu) jak i mapy. Jeśli jednak interesuje was bardziej wybranie się w Amerykańskie zalesione tereny i pokierowanie Fordem, Hummerem czy Chevroletem, to za większe rozszerzenie American Wilds Expansion trzeba już zapłacić normalie 39,90 złotych, ale dostając za darmo podstawową edycję, nie jest to duży wydatek. Tym bardziej, że do 3 grudnia w ramach wyprzedaży, cena dodatku wynosi tylko 19,95 złotych.







Tak jak zwykle, aby zdobyć bezpłatnie grę w promocji Epic Games Store, należy wejść na główną witrynę i zjechać niżej, aż ujrzymy sekcję z darmowymi grami, w tym przypadku MudRunner. Wchodzimy w interesującą nas pozycję i przeprowadzamy proces podobny do zwykłego kupna, ale na podsumowaniu będzie widniało 0,00 złotych. Analogicznie można zrobić to w aplikacji launchera Epic Games (dostępny w naszej bazie) wybierając sekcję sklepu. Po przypisaniu do swojego konta samego podstawowego MudRunner, najlepiej wejść jeszcze raz na kartę gry i przejść do znajdującego się niżej działu z dodatkami, gdzie za darmo dodamy wspominane The Ridge DLC, The Valley DLC, Old-timers DLC i jeśli chcemy wydać jednak nieco pieniędzy, także American Wilds Expansion.



Promocja trwa do czwartku 3 grudnia o godzinie 17:00. Po tym czasie Epic Games Store będzie oferował przygodowo-platformową Cave Story+. Jak można przeczytać na stronie twórców Fortnite w karcie produktu tego tytułu - "Prawdopodobnie najbardziej znana gra indie wszech czasów, Cave Story+ to oryginalna historia pełna osobowości, tajemnicy i żywiołowej rozrywki. Biegaj, skacz, strzelaj i lataj w ogromnej grze przygodowej przypominającej klasyczne gry 8 i 16-bitowe!"



Tym, co wyróżniło Spintires, a później MudRunner na tle innych produkcji z jazdą off-road, jest najbardziej zaawansowana na rynku mechanika zachowania się błota i pojazdu w takim terenie. Nie jest to przy tym gra rajdowa z wyścigami (choć niektóre zadania faktycznie trzeba wykonać na czas), a bardziej symulator pracy kierowcy. Chcących pojeździć off-roadowo w sportowym stylu odsyłam do wiadomości oz ostatniego weekendu. W MudRunner możemy zwiedzać mapy i odkrywać nowe miejsca, odblokowywać ważne punkty i pojazdy, ale przede wszystkim wykonujemy misje.Opierają się głównie na załadunku i przewiezieniu towaru. Jako że przemierzamy Syberię, surowcem są bale drewna. Robimy to przy pomocy bogatego parku rosyjskich maszyn od terenowego Uaza (wschodni odpowiednik Jeepa), po lekkie czterokołowe i mocniejsze sześciokołowe ciężarówki przypominające Kamazy, a nawet potężne specjalistyczne maszyny nierzadko mające swój rodowód w wojsku. Mamy do dyspozycji też elementy do modyfikacji jak dźwigi, naczepy, przyczepy pozwalające na naprawy czy cysterny.Jeśli zakopiemy się jedną ciężarówką, możemy podjechać inną i spróbować wyciągnąć nieszczęsny pojazd. No chyba, że samemu uda nam się wykaraskać z opresji dzięki włączonemu napędowi na wszystkie koła, blokadzie dyferencjału czy wyciągarce. Tak, nie zapomniano o takich ważnych dla jazdy terenowej podstawowych kwestiach. Warto też wspomnieć, że gra jest dostępna także po polsku.