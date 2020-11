Tak będzie wyglądał powrót legendarnego Kangurka Kao. Pierwsze wideo z rozgrywki

Lokacje prezentują się świetnie, jak z filmu animowanego / foto. Tate Multimedia

Pierwszy krótki gameplay Kao wygląda bardzo dobrze

Jeszcze ważniejsze niż zaznaczenie 20 urodzin serii, jest wczorajsze pochwalenie się krótkim wideo z rozgrywki. Ciężko nazwać go pełnym gameplayem, bo trwa zaledwie kilkanaście sekund, ale widać po nim, że w kwestii oprawy graficznej, wszystko idzie w dobrym kierunku. Kao zdaje się nie być na szybko tworzonym projektem odstającym od światowych standardów, wręcz przeciwnie. Jest kolorowo i ładnie, choć z poważniejszym werdyktem przyjdzie poczekać na bardziej kompleksowy materiał. Oby nastąpiło to już wkrótce.







"KaoFest zbliża się ku końcowi - i obiecaliśmy coś specjalnego, prawda? Proszę bardzo - mały podgląd PRAWDZIWEGO zapisu rozgrywki! Nie możemy pokazać więcej - na razie, ale mamy nadzieję, że te kilkanaście sekund umili wam dzień!" Miło byłoby zobaczyć dłuższe wideo, może nawet z jakimś komentarzem twórców. Bądźmy cierpliwi, zapewne takie prezentacje też się ukażą we właściwym czasie.



Zobacz również: "Małysz" za darmo na Androidzie. Legendarny Deluxe Ski Jump 2 trafia na smartfony



Źródło i foto: Tate Multimedia

"KaoFest zbliża się ku końcowi - i obiecaliśmy coś specjalnego, prawda? Proszę bardzo - mały podgląd PRAWDZIWEGO zapisu rozgrywki! Nie możemy pokazać więcej - na razie, ale mamy nadzieję, że te kilkanaście sekund umili wam dzień!" Miło byłoby zobaczyć dłuższe wideo, może nawet z jakimś komentarzem twórców. Bądźmy cierpliwi, zapewne takie prezentacje też się ukażą we właściwym czasie.Źródło i foto: Tate Multimedia

Trzy dni temu sympatyczny Kao obchodził swoje 20 urodziny. Jak wspomnieli sami twórcy serii na oficjalnym anglojęzycznym (choć czasem zdarzają się krótkie polskie wpisy) profilu Kao the Kangaroo na Twitterze - "Dziś jest wielki dzień! Dokładnie 20 lat temu licząc od dzisiejszej daty 23 listopada 2020, Kao wykonał swój pierwszy skok na waszych ekranach. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin stary koleżko. I dziękujemy wam wszystkim za bycie tutaj i wspieranie naszego kangurka. Kolejna przygoda rozpocznie się w 2021 roku!"Tak, nie ma jeszcze dokładnej daty, ale kolejny raz zostało potwierdzone, że na nowego Kao the Kangaroo będziemy musieli poczekać nie więcej niż kilkanaście miesięcy, bo premiera przewidziana jest na 2021 rok. Kao powróci w miejmy nadzieję bardzo dobrej formie i znów kolejne pokolenie polskich (ale także zagranicznych) graczy będzie mogło cieszyć się sympatyczną platformówką 3D rodem znad Wisły. Inni mają Raymana, Mario, Croca, Sonica, Spyro czy Crasha, a Polska stoi Kangurkiem Kao wracającym po długiej przerwie. Dla wielu graczy będzie to niewątpliwie nostalgiczna przygoda i w Kao the Kangaroo niekoniecznie będą grały same dzieci czy młodzież w wieku szkolnym.