PS Plus na grudzień to głównie gry multiplayer

Już za kilka dni do osób subskrybujących usługę PS Plus trafi zestaw darmowych gier (zarówno na PS4, jak i PS5). Tym razem Sony przygotowało trzy propozycje. Te powinny spodobać się przede wszystkim osobom preferującym zabawę multiplayer, lecz nie tylko.



Oferta PS Plus na grudzień

Pierwszą pozycją jest Worms Rumble, czyli najnowsza odsłona „robaczków”, której światowa premiera odbędzie się właśnie 1 grudnia. Produkcja charakteryzuje się rozgrywką w czasie rzeczywistym na mapach dla 32 osób. Gracze otrzymają dostęp do kultowych broni, jak i liczne opcje personalizacji swoich bohaterów. Nie zabraknie wydarzeń sezonowych, codziennych wyzwań oraz specjalnych zadań dla społeczności. Pojawią się także przeróżne tryby zabawy w postaci Deathmatch czy Battle Royale.







Ciekawą propozycją jest również Just Cause 4, czyli gra pełna akcji osadzona w otwartym sandboxowym świecie. Jeśli jeszcze nie kierowaliście Rico Rodriguezem w egzotycznych krainach Ameryki Południowej, to chyba nie będzie lepszej okazji. Ta kolejna część serii oferuje 1024 kilometry kwadratowe terenu o pełnym zróżnicowaniu klimatycznym – pustynie, lasy deszczowe, a nawet zaśnieżone szczyty górskie.







Sony zaoferuje również dostęp do Rocket Arena, czyli strzelanki online dla 6 graczy (pojedynki 3 na 3). W pozycji kierujemy licznymi bohaterami posiadającymi unikatowe umiejętności. Celem zabawy jest rzecz jasna dominacja na arenie. Nie da się ukryć, że w produkcję najlepiej gra się ze znajomymi.