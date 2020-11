Tak Cyberpunk 2077 wygląda na PlayStation 5 i Xbox Series X

Zobacz zapisy z rozgrywki.



Premiera gry Cyberpunk 2077 jest coraz bliżej. W związku z tym CD Projekt RED zdecydował podzielić się materiałami wideo, które pokazują, jak gra wygląda na konsolach nowej generacji – PlayStation 5 oraz Xbox Series X.



Cyberpunk 2077 na PlayStation 5

W pierwszym omawianych materiałów możemy zobaczyć, jak Cyberpunk 2077 prezentuje się na PlayStation 4 Pro oraz na PlayStation 5, w ramach wstecznej kompatybilności z PlayStation 5. Warto w tym miejscu przypomnieć, że kopie gry przeznaczone na PlayStation 4 i Xboxa One będą od samego początku działać na PlayStation 5 i Xboxie Series X. Niemniej, aktualizacja, która sprawi, że ta będzie w pełni wykorzystywać możliwości next-genowego sprzętu, pojawi się dopiero w przyszłym roku.







Cyberpunk 2077 na Xbox Series X

Drugi film CD Projektu, który pojawił się kilka dni wcześniej, pokazuje oczywiście, jak Cyberpunk 2077 wygląda na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X. Tutaj mamy do czynienia z innymi fragmentami rozgrywki, niż w powyższym wideo.







Jako że opublikowane przez deweloperów Cyberpunka 2077 gameplaye prezentują inne fragmenty rozgrywki, nie można porównać ich jeden do jednego, a następnie stwierdzić, na której z konsol gra wygląda najlepiej. Dodatkowo utrudnia to oczywiście kompresja filmów umieszczonych w serwisie YouTube – można obejrzeć je maksymalnie w rozdzielczości 1080p. To powiedziawszy, zdecydowanie widać, że na konsolach nowej generacji gra jest lepiej oświetlona.



Cyberpunk 2077 – data premiery

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, Cyberpunk 2077 ma zadebiutować na rynku 10 grudnia bieżącego roku. Wówczas pojawi się on na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Co jednak istotne, kopie z PlayStation 4 i Xbox One będą działać też na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X.



Źródło: CD Projekt RED, fot. tyt. CD Projekt RED