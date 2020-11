Microsoft udostępni rozgrywkę xCould też na smart TV. Konkurencja dla GeForce Now

Mniej więcej tydzień temu zobaczyliśmy ekskluzywny pokaz testowej rozgrywkę z xCould Game Streaming for PC na wideo jednego z zagranicznych portali, więc mamy potwierdzenie prac nad Windowsową komputerową edycją. Jednak to nie wszystko. Z niedawnego wywiadu, który został udzielony przez Phila Spencera na potrzeby The Verge, mogliśmy się dowiedzieć, że Microsoft chce wprowadzić swoją usługę także na smart TV. Dzięki temu stanie się coraz większą konkurencją dla Nvidia GeForce Now. Przynajmniej pod kątem możliwych platform, bo nie każdemu potencjalnemu użytkownikowi muszą podobać się modele użytkowania obu usług (płacenie za dostęp do gier i usługi lub płacenie za lepsze warunki usługi z własnymi grami).







Szef działu Xbox twierdzi, że powinniśmy zobaczyć Xbox app na telewizorach w przeciągu 12 miesięcy. Nie sądzi, aby były jakieś przeciwskazania i duże nieudogodnienia, co może być nawiązaniem do problematycznej sytuacji ze streamingiem na iOS i iPadOS. Jednak Xbox App, to nie tylko przesyłanie rozgrywki z chmury obliczeniowej Microsoftu. Możemy też korzystać z chatu czy np. zarządzać grami na naszym Xboxie. A przynajmniej w Androidowej wersji aplikacji. Nie wiadomo, czy edycja smart TV będzie zawierała dokładnie te same funkcje.





Rynek chmurowej rozgrywki stale się rozwija

Na jakich konkretnie platformach zobaczymy aplikację Microsoftu? Tego Spencer nie wyjawił, ale rozsądnie można podejrzewać, że będzie to Android TV i Samsung Tizen. W takim wypadku Xbox xColud z jego modelem abonamentowej biblioteki i, coraz bardziej się rozwijają, a szumnie zapowiadana usługa Google Stadia mimo pewnych postępów, wciąż nie jest dostępna na wielu rynkach, w tym w Polsce. To już ogromny minus rozwiązania Google, ale poza tym i tak prezentuje się w kwestii warunków najmniej okazale na tle konkurencji.Źródło: The Verge / Foto tytułowe: Microsoft