Abonament zagościł w Fortnite. Polska cena Ekipy Fortnite ujawniona

Abonament w Fortnite? To ma sens!

Kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze doniesienia o planach wprowadzenia specjalnego abonamentu do gry Fortnite . Osoby decydujące się na zostanie subskrybentami miałyby każdego miesiąca otrzymywać paczkę z wirtualną walutą oraz inne dodatki.Jak się okazuje, Epic Games właśnie zdecydowało się na zaimplementowanie systemu subskrypcyjnego. „Ekipa Fortnite” pojawi się w produkcji 2 grudnia (wraz z premierą Sezonu 5 w Rozdziale 2). Miesięczna opłata za możliwość dołączenia do „elitarnego” grona wyniesie(czyli nieco mniej, niż początkowo sugerowano).– członkowie Ekipy Fortnite zawsze mają dostęp do karnetu bojowego aktualnego sezonu!miesięcznie – co miesiąc członkowie Ekipy Fortnite będą otrzymywać 1000 V-dolców. Wydajcie je na ulubione przedmioty ze sklepu!Zgarnijcie wyjątkową Ekipakę Fortnite – zupełnie nowy pakiet ze strojem, który mogą otrzymać tylko członkowie Ekipy Fortnite.Zawartość Ekipaki nie będzie tajemnicą. Jej grudniowa odsłona zawierać będzie. Trzeba przyznać, że oferta prezentuje się naprawdę interesująco i na pewno opłaca się bardziej niż kupowanie przepustki czy waluty osobno.Dla osób aktywnie grających w Fortnite jest to więc dosyć ciekawa opcja. Zresztą – to sama społeczność wyraziła chęć o wprowadzeniu abonamentu.Źródło i foto: Epic Games