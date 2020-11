Tomb Raider doczeka się nowej (i mobilnej) odsłony

Słodko-gorzka wiadomość.





Mobilny Tomb Raider? Meh...

Pięć lat minęło od premiery ostatniej mobilnej produkcji w uniwersum Tomb Raider. Lara Croft GO przyjęła się z dosyć pozytywnym odbiorem wśród społeczności. Dlatego też nie dziwi ogłoszenie o zupełnie nowej gry przeznaczonej na urządzenia z Androidem oraz iOS. W tym przypadku użytkownicy nie są aż tak przyjaźnie nastawieni.Tomb Raider Reloaded ma ukazać się w 2021 roku i być darmowym tytułem charakteryzującym się arcade’owym stylem rozgrywki. Najwięcej kontrowersji budzi oczywiście model finansowy nastawiony na mikropłatności. Fani marki obawiają się, że wydawca wykorzysta jej popularność żeby zarobić szybkie pieniądze, a tym samym zapominając o jakości i samych graczach.W ostatnich latach nie sposób podchodzić do tego typu produkcji z dystansem. Chyba każdy pamięta zapowiedź Diablo Immortal , która tak naprawdę oziębiła stosunek i zaufanie konsumentów do wydawców.