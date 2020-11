DOOM odpalony na nowo-starym sprzęcie Nintendo

Ktoś musiał to zrobić.





DOOM na... Game & Watch: Super Mario Bros.

Nintendo zdecydowało się w zeszłym tygodniu wypuścić na rynek konsolę Game & Watch: Super Mario Bros. Mówimy tu o kolekcjonerskim wydaniu systemu wydanego oryginalnie w 1980 roku. Wszystko to z okazji 35-lecia powstania marki Mario. Niektórzy jednak postanowili wykorzystać produkt do nieco innych celów niż ratowanie księżniczki przez hydraulika.Jeden z twórców internetowych – publikujący treści pod pseudonimem stackmashing – podjął próbę…. Nie będziemy Was dłużej trzymać w niepewności. Udało mu się to. Musiał jedynie wprowadzić kilka ograniczeń w postaci usunięcia wielu tekstur, plików dźwiękowych oraz zmienienia rozdzielczości.