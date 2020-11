Super Mario Bros. 3 sprzedane za horrendalną sumę. Padł rekord

Szanujecie kolekcjonerów?





Super Mario Bros. 3 sprzedane za ponad 150 tys. dolarów

Ostatni raz o głośnej sprzedaży Super Mario Bros. usłyszeliśmy w lipcu tego roku , kiedy to produkcja została sprzedana na aukcji za 114 tys. dolarów. Debiutanckie przygody hydraulika okrzyknięte zostały wtedy najdroższą sprzedaną grą w historii (po raz drugi). Teraz doszło do pobicia kolejnego rekordu. Zgadnijcie, kto go ustanowił. Cytując klasyka – here we go again. Na aukcji firmy Heritage Auctions wylicytowano trzecią odsłonę Super Mario Bros. za 156 tys. dolarów. Niektórych mogą dziwić tak horrendalne wartości za grę z 1990 roku, więc już tłumaczę dlaczego wyceniono ją aż tak wysoko. Przyczyniło się do tego kilka elementów.Jak widać na poniższym zdjęciu, prawa ręka Mario zasłonięta jest nieco przez napis „Bros.”. Jest to cecha charakterystyczna pierwszego wydania produkcji – potem słowo przesunięte zostało nieco do środka.Niezwykle istotny jest także stan w jakim znajduje się gra. Oceniony on został na 9.2 A+, co oznacza, iż. Egzemplarz został wyprodukowany ponad 30 lat temu, więc mówimy o niezwykle rzadkim przypadku. Prawdopodobnie na świecie nie znajduje się już więcej tak dobrze zachowanych Super Mario Bros. 3.Nie pozostaje nic innego, jak oczekiwanie na pobicie tego rekordu. Czy ponownie będzie on należał do którejś z części przygód Mario? Wielce prawdopodobne.Źródło: Heritage Auctions (via The Verge ) / Foto. Nintendo