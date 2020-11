"Małysz" za darmo na Androidzie. Legendarny Deluxe Ski Jump 2 trafia na smartfony

Mimo mocno niedzisiejszej oprawy, zabawa nie straciła ani trochę na atrakcyjności / foto. Mediamond

W 1999 roku mogliśmy grać w Deluxe Ski Jump, a w 2001 roku w Deluxe Ski Jump 2, które tak naprawdę jest tylko rozszerzoną wersją pierwszego DSJ. I właśnie ten tytuł jest pozycją znaną przez ogrom fanów. Gra nazywana często "Małyszem" z powodu wielkiej popularności Adama Małysza w tamtych latach, była częstym gościem na spotkaniach ze znajomymi czy w szkołach na lekcjach informatyki. Już wtedy można było ją określić jako prostą i nie mającą najnowocześniejszej oprawy graficznej (dziś wygląda zdecydowanie "mocno retro", choć to wcale nie wada), ale przy tym okazała się najbardziej przystępna i przyjemna spośród wielu produkcji o tematyce skoków narciarskich. Żadna z następnych odsłon w 3D ani bardziej rozbudowane propozycje innych studiów nie powtórzyły sukcesu Deluxe Ski Jump 2.Konwersja Deluxe Ski Jump 2 na Androida stworzona tak samo jak oryginał przez Jussiego Koskelę ze studia Mediamond nie zmienia kultowej produkcji. To w zasadzie klasyk dostosowany do realiów smartfonowych i oferowany za darmo bez zablokowanej zawartości, jedynie co kilka skoków wyświetla reklamy. Można je wyłączyć płacąc 12,99 złotych. Gręz naszej bazy. Niestety nie wiadomo, co z wersją na iOS. Jussi Koskela na razie nie podzielił się ewentualnymi planami wydania na platformę Apple czy przeniesieniem kolejnych odsłon serii.