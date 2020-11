Lubicie jazdę trenową i auta 4x4? Off-Road Drive i inne gry za darmo na Indiegala

foto. Indiegala



Gra powstała na kilka lat przed Spintires (które było protoplastą Mud Runner), jeszcze zanim ktoś głowił się nad aż tak realistyczną mechaniką ziemi i błota zawartą w tych tytułach. Jednak to nie znaczy, że Off-Road Drive nie jest wymagające dla naszych pojazdów. Podobnie jak w Spintires i Mud Runner, musimy w razie konieczności używać napędu na wszystkie koła, blokady dyferencjału czy wyciągarki i też po prostu dobrze się ustawiać w kierunku do przeszkód terenowych.Jednak nie zobaczymy dużych specjalistycznych maszyn, a wyłącznie sportowe samochody terenowe potocznie nazywane "jeepami" (choć oczywiście niekoniecznie muszą być tej marki, to analogiczna sytuacja do mówienia "adidasy" na każde buty sportowe). Niektóre z nich wizualnie niewiele różnią się od typowych cywilnych SUVów niekoniecznie muszących posiadać wysokie właściwości terenowe, ale inne konstrukcją od razu przywołują jednoznaczne skojarzenia z ich off-roadowym przeznaczeniem.

Błoto, kamienie, woda i zwalone drzewa

Off-Road Drive bezpłatnie z prostym instalatorem

Gra miała mieszane recenzje, ale mogło to wynikać z jej specyfiki. Słysząc polski podtytuł "Rajd bezdroży" można myśleć o szybkim przemierzaniu trasy i dużych prędkościach, choć przy rozgrywaniu tego wszystkiego z dala od asfaltu. Prawda jest nieco inna. Oczywiście bycie pierwszym na mecie zawodów jest ważne (zależnie od konkretnej kategorii, czasem bardziej chodzi w ogóle o dotarcie do wyznaczonego punktu), ale brodzenie przez wodę, przejeżdżanie zwalonych drzew, bardzo nierównej kamienistej powierzchni czy piasków, nie wiąże się z gnaniem na złamanie karku, a umiejętnym stosowaniem technik off-roadowych.Nie mniej są też fragmenty, gdzie możemy mocniej wcisnąć gaz. Jeśli nastawiacie się na prawdziwy wymagający off-road, to gra powinna wam przypaść do gustu. Mimo około 10 lat na karku, wciąż nie ma wiele konkurencji poza Spintires i Mud Runner, które i tak polegają na czymś nieco innym nie będąc zawodami czy jakąkolwiek formą sportowej jazdy.Aby zaopatrzyć się w Off-Road Drive i inne bezpłatne pozycje z Indiegala, należy wejść na główną stronę projektu indiegala i z menu wybrać "Showcase", a następie "Freebies" lub od razu udać się na dedykowaną stronę. Po zalogowaniu (i poprzednim utworzeniu konta, jeśli nie posiadamy takowego) klikamy na interesującą nas pozycję i schodzimy na dół na jej dedykowanej karcie produktu, gdzie można dopisać ją do naszego konta.Poza Off-Road Drive znajdziemy 11 innych tytułów, choć w zasadzie są to same mniej znane, często bardzo małe niezależne projekty i terenowy rajd, to w tej chwili jedyny większy tytuł. Bezpłatna biblioteka co jakiś czas się zmienia, więc warto odwiedzać Indiegala Freebies, może za jakiś czas znowu trafi się coś ciekawszego. Jedynym minusem dla niektórych użytkowników może być fakt, że nie dostajemy kluczy na Steam czy na inną platformę, a zwykłe instalatory DRM -free, które należy ręcznie pobrać ze strony wchodząc na naszą bibliotekę i dział "Showcase".Źródło i foto: Indiegala