Cyberpunk 2077 w The Sims 4. Powstała modyfikacja dla niecierpliwych

Cyberpunk 2077 już po premierze... w The Sims 4

Kilkanaście dni dzieli nas od premiery Cyberpunka 2077. Ostatnio jesteśmy praktycznie zasypywani nowymi wieściami o jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Nic dziwnego – pojawił się bowiem świetny zwiastun oraz ujawniono nowe wymagania sprzętowe . Dzieje się. A co gdyby w produkcję można było zagrać… już teraz?Jest to poniekąd możliwe w alternatywnej rzeczywistości zwanej The Sims 4. W tym symulatorze Simowie od dawna mogą grać w fikcyjne produkcje pokroju Blicblock, Road Rival czy Incredible Sports. Kreatywna społeczność postanowiła jednak rozszerzyć nieco ten ubogi asortyment.dodaje tak naprawdę to, na co wskazuje jej tytuł. Pozwala stworzonym przez nas postaciom zagłębienie się w fabułę nieco lepszych i bardziej wymagających gier. O jakich pozycjach mowa?Przede wszystkim o GTA V, Sekiro: Shadows Die Twice, Forza Horizon 4, Persona 4 Golden, League of Legends czy Monster Hunter: World. Wisienką na torcie jest jednak przedpremierowy dostęp do Cyberpunka 2077.Na ekranie wirtualnego monitora wyświetla się jeden z fragmentów rozgrywki ukazany pewien czas temu przez deweloperów. Zaimplementowane zostały także efekty dźwiękowe, by modyfikacja miała nieco więcej sensu. Nie da się ukryć, że mówimy o dosyć miłym szczególe, który pozwoli choć trochę urozmaicić komputerowe przygody w The Sims 4.Szczegóły projektu znajdziecie na dedykowanej mu witrynie . Tymczasem nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwanie na prawdziwą premierę Cyberpunka 2077.Źródło i foto: Mod The Sims (via PC Gamer