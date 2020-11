Gadżety z Cyberpunk 2077 nawet 18+. Nowe brandowane produkty, w tym alkohol

Jakiś czas temu na naszym Facebooku mogliście zobaczyć owoc kooperacji Old Spice i CD Projektu w postaci męskich kosmetyków w tekturowym pudełku z grafiką Cyberpunka 2077. Takie zagrywki, to nic dziwnego, choć raczej kojarzą się z markami w rodzaju Gwiezdnych Wojen. To nie wszystko, w ostatnim czasie zapowiedziano jeszcze więcej najróżniejszych produktów.







Z Cyberpunkiem będziemy mogli też ugasić pragnienie. Największy producent napojów na świecie The Coca-Cola Company wprowadza Sprite w edycji Cyberpunk 2077. Na opakowaniach Sprite będzie można znaleźć specjalne kody promocyjne. Dzięki nim nie ma mowy o zwykłym brandingu, ale też wartości dodanej. Przez czas obowiązywania promocji będzie można codziennie wygrać kupon na zakupy w sklepie CD Projekt RED Gear lub nawet swój egzemplarzy gry Cyberpunk 2077.





Cyberpunkowe procenty Posthuman IPA

No Save Point Posthuman IPA z browaru Inne Beczki / foto. Browar Inne Beczki

No i wreszcie coś dla dorosłych. Widać za 57 lat w uniwersum Cyberpunka 2077 wciąż dobrze miewa się alkohol. Bethesda wypuściła wódkę na kościach z okazji promocji gry Doom Eternal, to czemu by nie zrobić piwa Cyberpunk 2077? Akcja jest globalna i bierze w niej sporo browarów z wielu krajów. Każdy z branych pod uwagę rynków będzie miał swoje unikalne piwo, w sumie 12.W Polsce CD Projekt RED wraz z zespołem Run the Jewels zwrócili się do browaru Inne Beczki S.A. z podwarszawskiego Błonia. No Save Point Poshuman IPA, to nawiązanie do utworu hip-hopowego zespołu, w którego wcielają się muzycy wspominanego amerykańskiego duetu Run the Jewels.Źródło i foto: CD Projekt / Inne Beczki / własne