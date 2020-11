Black Friday w PlayStation Store - zniżki na gry i subskrypcje PS Plus

Ruszyła promocja.

EA SPORTS FIFA 21 Edycja Beckhama: 164,94 PLN zamiast 299,90 PLN

The Last of Us Part II: 164,73 PLN zamiast 289 PLN

Ghost of Tsushima: 205,19 PLN zamiast 289 PLN

Marvel’s Avengers: 144,50 PLN zamiast 289 PLN

Watch Dogs: Legion: 187,85 PLN zamiast 289 PLN

Edycja Premium Online Grand Theft Auto V za 60,90 PLN zamiast 145 PLN

DOOM Eternal za 95,37 PLN zamiast 289 PLN

NBA 2K21 za 149,50 PLN zamiast 299 PLN





PlayStation Store

PlayStation poinformowało, że rusza z ofertą na Black Friday. Gracze korzystający z konsol japońskiego giganta mogą skorzystać ze zniżek na gry oraz subskrypcje PlayStation Plus.Oferta promocyjna dotycząca abonamentujest dostępna dla wszystkich graczy, również tych, którzy są już subskrybentami. Można z niej skorzystać w PlayStation Store do godz. 10:59 czasu polskiego we wtorek, 1 grudnia 2020 r. 12-miesięczna subskrypcja PlayStation Plus dostępna jest zazamiast 240 PLN.Wyprzedaż, która właśnie wystartowała obejmuje rabaty na największe hity dostępne w PlayStation Store, m.in.:Wyprzedaż kończy się we wtorek, 1 grudnia 2020 roku. Pełna lista gier i szczegóły promocjiŹródło: Sony