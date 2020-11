Biblioteka GOG wkrótce na GeForce Now. Chmura gier dostępna też na Linuxie

Jeszcze nie "każde" urządzenie, ale baza jest bardzo szeroka i powiększy się też o Linuxa / foto. Nvidia

Komputery z Windowsem i macOS, tablety i smartfony Apple oraz na Androidzie, telewizory i przystawki smart TV z systemem Android TV, a nawet Chromebooki. Już to jest wyjątkowo szeroką bazą potencjalnych użytkowników. Ale gdzie podziali się posiadacze Linuxa? Nvidia oficjalnie ogłosiła, że pracuje nad wprowadzeniem GeForce Now także na tę platformę za sprawą podobnej metody do użytej w ChromeOS. Obecnie posiadacze komputerów z systemem Google mogą wchodzić przez przeglądarkę Chrome na specjalną stronę usługi, ale w pierwszym kwartale 2021 roku będzie to też możliwe na Windowsie, macOS, Androidzie i właśnie Linuxie. To pierwsza oficjalna metoda na GeForce Now w tym systemie!Co więcej, do czasu rozpoczęcia wsparcia przez Nvidię użytkownicy Linuxa nie muszą czekać z założonymi rękami. Społeczność fanów usługi stworzyła nieoficjalną aplikację GeFroce Now Electron. Mimo przygotowania programu nie przez Nvidię, a entuzjastów, gracze wcale nie narzekają na jej działanie i z powodzeniem cieszą się z GeForce Now na Linuxie. Więcej o GeForce Now Electron można dowiedzieć sięna stronie projektu w serwisie GitHub, gdzie także pobierzecie linuksowe instalatory.