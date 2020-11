Już jutro premiera PlayStation 5. W co zagramy na premierę?

Pojawiła się pełna lista.





PlayStation 5 - lista tytułów startowych

Jutro wielki dzień dla europejskich fanów marki PlayStation. Ich jesienny czwartek uzupełniony zostanie bowiem przez kuriera z dosyć sporych rozmiarów przesyłką. Konsola nowej generacji nie znaczy jednak nic bez interesujących produkcji wykorzystujących jej możliwości. No właśnie – w co będzie można zagrać na PlayStation 5 w dniu premiery?Przedstawieniem wszystkich propozycji postanowił zająć się brytyjski oddział Sony odpowiedzialny za treści pojawiające się na kanale PlayStation Access. Na łamach 12-minutowego materiału zaprezentowano nie tylko zupełnie świeże ekskluzywne tytuły, ale także remastery gier wydanych pewien czas temu na PlayStation 4. Te oczywiście wyglądają i działają płynniej.Najbardziej promowaną pozycją jest rzecz jasna Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (kilka zrzutów ekranu z tejże gry możecie zobaczyć w naszej przedpremierowej recenzji konsoli ). Ciekawą propozycją jest także ASTRO’s Playroom, Demon’s Souls czy Sackboy: A Big Adventure.Jeśli nie macie czasu na oglądanie kilkunastu minut wideo, to poniżej znajdziecieMarvel’s Spider-Man: Miles MoralesASTRO’s PlayroomDemon’s SoulsSackboy: A Big AdventureThe PathlessDIRT 5GodfallNBA 2K21Assassin’s Creed ValhallaDevil May Cry 5 Special EditionObserver System ReduxWatch Dogs: LegionCall of Duty: Black Ops Cold WarBugsnaxManeaterFortnitePrzypominamy, że europejski debiut konsoli PlayStation 5 odbędzie się już jutro. Konkurencja w postaci Xbox Series X pojawiła się w sklepach nieco wcześniej, bo 10 listopada.Źródło: PlayStation / Foto. wł.