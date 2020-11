Cyberpunk 2077 na Xbox Series X i One X. Porównanie grafiki w Night City Wire Special

Microsoft Xbox Series X z lepszymi efektami i teksturami

Oczywiście wizualne wrażenia z nowej konsoli Microsoftu są zauważalnie lepsze już na pierwszy rzut oka, ale nie ma wrażenia wgniatania w ziemię starszego Xboxa. To dobrze, bo oczywiście bardzo drastyczne różnice mogłyby trochę napędzić sprzedaż nowych konsol, ale jednocześnie mocno zniechęcić użytkowników i odciągnąć od kupna gry, jeśli dysponowaliby tylko sprzętem przemijającej generacji.





Główne różnice, to zdaje się kwestie odbić i oświetlenia czy szczegółowość tekstur. Ogólne wrażenia na Xbox Series X są jednoznacznie lepsze przede wszystkim za sprawą lepiej zrealizowanego światła, ale niestety twórcy Wiedźmina nie zdecydowali się na dzielony widok ekranu, więc znacznie ciężej porównać możliwości graficzne w taki sposób. Nie mamy identycznych klatek animacji z obu konsol pokazywanych w tym samym czasie. Miło byłoby też zobaczyć jednoczesne zestawienie z maksymalnymi ustawieniami na PC.



A co z Sony PS4 i Microsoft Xbox One?

Ciekawe, czy CD Projekt planuje ponowny pokaz z PS4 Pro i PS5, ale można przypuszczać, że nie. W końcu od początku firma mocniej zazębiała współpracę z Microsoftem jak chociażby przy już kultowym pokazie z Keanu Reevesem (który jest realną postacią w Cyberpunku 2077, nie tylko grany przez niego Johnny Silverhand). Innym otwartym pytaniem jest stabilność rozgrywki na podstawowych edycjach PS4 i Xboxa One. Od pewnego czasu część gier pozostawia wiele do życzenia w kwestii płynności na tych sprzętach i Cyberpunk może (choć nie musi) podzielać taki stan rzeczy.



Zobacz również: Trenuj w grze bezwzrokowe pisanie. The Textorcist za darmo w Epic Games Store



Źródło i foto: CD Projekt / Foto: Microsoft Ciekawe, czy CD Projekt planuje ponowny pokaz z PS4 Pro i PS5, ale można przypuszczać, że nie. W końcu od początku firma mocniej zazębiała współpracę z Microsoftem jak chociażby przy już kultowym pokazie z, nie tylko grany przez niego Johnny Silverhand). Innym otwartym pytaniem jest stabilność rozgrywki na podstawowych edycjach PS4 i Xboxa One. Od pewnego czasu część gier pozostawia wiele do życzenia w kwestii płynności na tych sprzętach i Cyberpunk może (choć nie musi) podzielać taki stan rzeczy.Źródło i foto: CD Projekt / Foto: Microsoft

Jeśli śledzicie gameplaye i pokazy z nadchodzącego Cyberpunka 2077, to mogliście zauważyć, że CD Projekt skupił się na wrażeniach z edycji PC. Materiałów z PS4, PS5, Xbox One czy Xbox Series w zasadzie nie pokazywano. Przynajmniej do dziś. Warszawski deweloper opublikował nowy odcinek Night City Wire Special, w którym widok rozgrywki przełączany jest pomiędzy dobrze ugruntowanym Xbox One X, a świeżym Xbox Series X.