Butcher za darmo na GOG. Rzeźnia w stylu retro od polskiego studia

Lawa i płomienie, to kolejne możliwości na środowiskowe wyeliminowanie przeciwników / foto. GOG

O ile poprzednia produkcja poza typem widoku mogła być porównywana w kilku aspektach do Dooma, tak Buther przenosi lanie się posoki i trudność rozgrywki na jeszcze wyższy poziom. Z drugiej strony, mimo miażdżenia, wykrwawiania się, robienia sita z przeciwników czy dekapitacji, oprawa graficzna jest tak mocno pikselartowa, że nie zobaczymy żadnych szczegółów. Postaci to zlepek niewielkiej liczby pikseli, takie wizualia były retro nawet w czasach pierwszego Dooma.Akcję śledzimy w bocznym widoku 2D jak w tytułach platformowych. Wszystko rozgrywa się w bliżej nieokreślonej przyszłości, gdzie zrujnowane areny działań (miasta, kompleksy badawcze itd.) spływają hektolitrami krwi. Etapy są najeżone elementami środowiska, które można użyć do unicestwienia oponentów (np. spychając ich do zbiornika ze żrącą substancją lub przygniatając ciężkim elementem), ale podobne działanie może zostać wykonane przeciwko nam.