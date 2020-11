Uratuj świat przed wirusem w Plague Inc: The Cure. Dostępne mobilnie darmowe DLC

uratować ludzkość w Plague Inc. Po wielu miesiącach możemy zobaczyć na własne oczy efekty.



Jak widać mobilny interfejs nowego dodatku w dużej mierze nie otrzymał polskiej lokalizacji / foto. Instalki.pl



Na razie tylko mobilnie. Dodatek jest dostępny bezpłatnie na Androidzie i iOS (gdzie jest niestety tylko częściowo przetłumaczony na język polski), a w późniejszym czasie zostanie ujawniona data premiery na Steam. Nie jest to jednak dożywotnio darmowy element, a tylko na czas uporania się z pandemią COVID-19. Mimo wszystko życzyłbym wszystkim, aby w takim razie Plague Inc: The Cure jak najszybciej przeszedł na płatny model.



Gra odnotowała ogromny wzrost zainteresowania w pierwszych miesiącach roku, kiedy początkowo Chińska, a później globalna sytuacja z koronawirusem zaczęła się zaogniać. Władze Chin nawet zakazały produkcji, więc zniknęła z zasobów platform w kraju środka. Globalny problem epidemiczny i popularność gry spowodowały decyzję o rozpoczęciu prac nad nowym trybem, w którym mielibyśmy uratować ludzkość w Plague Inc. Po wielu miesiącach możemy zobaczyć na własne oczy efekty.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO współtworzyła DLC

Poza samą pracą nad bezpośrednim przeciwstawianiu się pandemii, ważny jest też wątek gospodarczy czy uzyskanie społecznego poparcia. Co ważne, dodatek był tworzony przy współpracy z takimi organizacjami medycznymi jak WHO, CEPI i GOARN, więc baza merytoryczna stoi na naprawdę wysokim poziomie. Jak powiedział sam CEO CEPI Richard Hatechett - "Od śledzenia ścieżek rozprzestrzeniania się choroby do rozwoju i produkcji szczepionek, Plague Inc: The Cure obejmuje złożoność globalnej reakcji na pandemię i podkreśla, jak kluczowa jest międzynarodowa współpraca, aby stawić czoła takiemu zagrożeniu."Źródło i foto: Ndemic Creations