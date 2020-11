Teleglitch: Die More Edition za darmo na GOG. Pixelartowa strzelanka jak Doom 2D

Jednym z popularniejszych typów gier akcji w stylistyce retro są produkcje 2D z widokiem z boku. W Teleglitch: Die More Edition jest nieco inaczej, bo rozgrywkę obserwujemy od góry, ale to też znaczący trend w segmencie. W tej niezależnej produkcji studia T3P odnajdziemy wątek podobny do Dooma czy wielu innych starszych strzelanek. Na odległej planecie w bazie dużego koncernu militarnego doszło do nieudanego eksperymentu. Większość personelu zginęła, a nasz ocalały bohater musi przebić się przez hordy ożywionych ludzi, klony czy systemy strażnicze bazy. Zamiast portalu do piekła mamy eksperymenty nad ożywianiem martwych tkanek przypominające zombie, a księżyc Marsa zamieniono na odległą planetę, ale widać wyraźne inspiracje. Powody są inne, ale efekt podobny.







Jednak Teleglitch: Die More Edition nie do końca można nazwać Doomem z widokiem z góry - w przeciwieństwie do niego układ poziomów w Teleglitch jest losowy. Za to kolejną wspólną cechą jest bardzo podobna mapa do tej z klasyka id Software. Większość gier z taką kamerą ma pole widzenia gracza ograniczone tylko ramkami monitora, jednak omawiana produkcja bazuje na innym nurcie. Nie do końca chodzi o odzwierciedlenie wyłącznie widoku, który mogłaby zauważać nasza postać, ale dla uproszczenia można to opisać w taki sposób. Najlepiej efekt zobaczyć na trailerze. Charakterystycznymi dla gry elementami są też bardzo wysoki poziom trudności i mocno oszczędna pixelartowa grafika.





Odbierz bezpłatnie grę na GOG tylko do niedzielnego popołudnia

Aby odebrać Teleglitch: Die More Edition należy udać się na dedykowaną kartę produktu na GOGlub po prostu główną stronę całej platformy i odszukać banner z naszą darmową produkcją. Po zalogowaniu klikamy na odbiór gry (ewentualnie po przeniesieniu na odpowiednią podstronę) i ta powinna pojawić się w naszej bibliotece. Oczywiście nie czasowo, tylko na zawsze, tak jak w przypadku normalnego zakupu. Macie czas. Później zostanie przywrócona normalna cena w wysokości około 54 złotych (wg historii ofert serwisu gg deals).Źródło i foto: GOG