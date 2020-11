Trenuj w grze bezwzrokowe pisanie. The Textorcist za darmo w Epic Games Store

Niezależne produkcje z pixelartową oprawą są częstymi gośćmi w promocji Epic Games Store. Nie raz mają jakieś nietypowe elementy, ale chyba jeszcze nie było gry na miarę The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Jej unikalna mechanika polega na walce nie za pomocą przycisku strzału czy jakiś kombinacji ciosów, a wpisywaniu tekstu w obcym języku. Najlepiej szybkim i bezwzrokowym.







Pomysł nie jest zupełnie nowy, był już użyty chociażby w jednej produkcji z gatunku celowniczków z zombie. O ile się nie mylę, któraś z części cyklu House of the Dead. Nie mniej w Textcorcist zabawa nabiera nowego poziomu. Poza wpisywaniem tekstu, czyli wygłaszaniem naszych formuł egzorcyzmów, musimy też uważać na wrogie ataki i przemieszczać się po planszy, wchodzić w interakcję z otoczeniem czy podnosić upuszczoną księgę, jeśli nie uchylimy się przed ciosem. W przypadku, kiedy nie umiemy dobrze pisać bezwzrokowo, to daleko nie zajdziemy. A więcej grając lepiej opanowujemy tę sztukę. Dla osób, które nie czują się na siłach przygotowano specjalny łatwiejszy tryb podobny do gry rytmicznej obsługiwany gamepadem.





Egzorcysta po nowemu i to na najwyższym biegu

foto. Epic Games Store

Jak bezpłatnie odebrać The Textorcist: The Story of Ray Bibbia?

Tak zapowiadają się propozycje na przyszły tydzień / foto. Epic Games Store - Instalki.pl



Zobacz również:

Mimo nowatorskiego podejścia do aspektu rozgrywki, stylistyka i historia są (może poza miejscem akcji) bardziej typowe. Jesteśmy kapłanem egzorcystą (tytułowy Ray Bibbia), który musi odbić Rzym z rąk demonów i bezprawia. Na swojej drodze spotykamy liczne niebezpieczeństwa ponadnaturalnego pochodzenia. Nie zabrakło nawiązań do znanych dzień kultury jak chociażby klasyczny film Egzorcysta i walki z demonem, który opętał ciało dziewczyny.Poza zwyczajnymi potyczkami rozmawiamy też z postaciami niezależnymi czy angażujemy się w trudniejsze i dłuższe sekwencje z bossami. Co ciekawe, fala plugastwa na ulicach Rzymu jest na tyle duża, że jednym z głównych oponentów, którego ataków musimy unikać samemu wpisując egzorcyzmy po angielsku i łacinie, jest sam opętany papież.Podobnie jak ma się to przy innych produkcjach oferowanych bezpłatnie w Epic Games Store, The Textorcist: The Story of Ray Bibbia również można uzyskać bez wydawania ani złotówki na dwa sposoby. Jednym z nich jest wejście na główną stronę Epic Games Store, zalogowanie się na swoje konto, poszukanie promocyjnej sekcji (gdzie widać też, jakie produkcje będą oferowane za tydzień), wejście w opisywaną grę i powiązanie jej z naszym kontem. Można też zrobić to samo włączając i logując się w aplikacjiw sekcji sklepu.Czas na zaopatrzenie się macie do czwartku 19 listopada o godzinie 17:00. Później Epic Games Store zmieni promocyjną ofertę na Elite Dangerous i The World Next Door. Pierwsza z przytaczanych pozycji, jak można przeczytać na stronach Epica "to symulator kosmiczny MMO, który przywraca jeden z pierwszych otwartych światów w historii gier dla nowego pokolenia graczy. Przeżyj epicką przygodę w połączonej, w pełni odtworzonej Drodze Mlecznej, odkrywając stale rozwijająca się fabułę o iście kosmicznych proporcjach." Za to "The World Next Door to połączenie dynamicznych bitew z łamigłówkami, wyrazistej fabuły i wciągających elementów powieści wizualnej. Wciel się w postać Jun - zbuntowanej nastolatki uwięzionej w równoległej rzeczywistości zamieszkanej przez magiczne stworzenia."Źródło i foto: Epic Games Store