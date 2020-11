Marsz Niepodległości odbył się także w grze Tibia

Nie obyło się bez starć.

Zbiórka w manashopie w Thais - z każdą minutą przybywało osób w biało-czerwonych barwach. | Źródło: mmorpg.org.pl

W podobnym czasie z Thais wyruszył Marsz LGBT, który błyskawicznie starł się z pochodem osób świętujących odzyskanie niepodległości przez Polskę. Nie skończyło się na politycznych przepychankach (krytykowano wszystkich, od lewa do prawa), wyzwiskach i wszelakiej maści wulgarnych hasłach. Przez wzgląd na młodszych czytelników nie będziemy pokazywać zrzutów ekranów ze słowami wulgarnymi. W ruch poszedł też oręż, przez co na trasie demonstracji szybko zaroiło się od trupów.Równolegle do Marszu Niepodległości manifestował Marsz LGBT. | Źródło: mmorpg.org.pl