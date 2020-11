Gry z PlayStation 5 bez ważnej blokady. To wyborne wieści

PlayStation 5 a blokada regionalna.





Gry na PlayStation 5 bez blokady regionalnej

Blokady regionalne to zmora łowców promocji na Steam

Blokady regionalne to zmora miłośników gier komputerowych i gier konsolowych. Za ich sprawą utrudnionym lub wręcz niemożliwym jest uruchomienie produkcji, które wydawane są lub były z myślą o zagranicznych rynkach. W oczekiwaniu na premierę konsoli PlayStation 5 wiele osób zastanawia się czy gry z PS5 mają blokadę regionalną. W tej kwestii nowe urządzenie Sony idzie w ślady swojego poprzednika, PlayStation 4.Kolekcjonerzy gier konsolowych powinni być zadowoleni, bowiem PlayStation ogłosiło na swoim blogu, iż gry na PS5 nie będą miały blokady regionalnej. Oznacza to, że gry wydawane ekskluzywnie na rynek japoński lub amerykański bez problemu będzie można uruchomić w Europie. To doskonała wiadomość dla graczy ceniących sobie ogrywanie produkcji nietuzinkowych oraz kolekcjonowanie niskonakładowych perełek.Oczywiście należy mieć świadomość tego, że gry wydawane na rynkach pokroju japońskiego nie muszą być dostępne w innych językach - choćby nawet po angielsku!Miłym jest to, iż Sony zdecydowało się utrzymać swoje podejście z PlayStation 4. Nakładanie blokad regionalnych wydaje się działaniem zupełnie zbytecznym i sztucznie zawężającym biblioteki gier dostępnych dla graczy w poszczególnych rejonach świata.Jeśli macie inne wątpliwości związane z PlayStation 5, Sony prawdopodobnie rozwiewa je w tym wpisie W przypadku platformy dystrybucji cyfrowej Steam, dystrybuującej gry na PC, blokady tego rodzaju nakłada się głównie po to, aby gracze z jednych krajów nie mogli kupować gier taniej w innych państwach.Źródło: PlayStation