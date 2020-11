Remaster trylogii Mass Effect i kolejna część serii oficjalnie zapowiedziane

foto. Bioware



To dość intensywne 5 lat (a dla komputerowych graczy 4 z racji poślizgu jedynki), podczas których cykl dorobił się rzeszy fanów i został doceniony przez branżę gier stając się jedną z najlepszych serii kosmicznych RPG. Legendę nieco zepsuł Mass Effect Andromeda wydany widać nieco zbyt pospiesznie w 2017 roku, który na start dorobił się licznych błędów. Poza tym zrewidował typ rozgrywki na o wiele bardziej otwartą i zmieniał jej tempo, co nie spodobało się części fanów. Nie mniej oryginalna trylogia Mass Effect wciąż była żywa w sercach amatorów elektronicznej rozrywki.



Wszystkie dodatki, nowe platformy, ulepszone doświadczenie

Piąta część Mass Effect także już w drodze

Wkrótce będziemy mogli ją rozegrać na nowo dzięki Mass Effect Legendary Edition, także na zupełnie nowych platformach. Produkcja zawita na nasze dyski wiosną 2021 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S oraz X. Jeśli dobrze rozumiem wpis na blogu Bioware, który jednak nie podaje wprost tej informacji, to na next-genowych konsolach gra może ukazać się nieco później, choć może być to tylko moja nadinterpretacja.Remaster będzie opierał się na aktualizacji i polepszeniu tekstur, shaderów, modeli, efektów czy różnych funkcji technicznych. Jak zaznaczają twórcy, nie chcieli budować trylogii całkiem na nowo robiąc z niej produkcję nie do poznania, a unowocześnić na miarę naszych czasów opisywane lubiane tytuły. Możemy liczyć na wyższą rozdzielczość 4K UHD, więcej klatek na sekundę, ulepszone efekty wizualne, a nawet załączenie wszystkich DLC czy małych promocyjnych paczek dodatków od razu w standardzie. Sam przeszedłem wszystkie części trylogii Mass Effect, ale nie zdecydowałem się na zakup całej kolekcji dodatków fabularnych, a jedynie niektórych. Teraz będę miał dobrą okazję, aby uzupełnić braki.Jeszcze większą nowością jest oficjalne ogłoszenie prac nad zupełnie nową częścią Mass Effect o jeszcze nieujawionym tytule. Na ten temat jednak nie mieliśmy takiego wysypu plotek i przecieków, jak to miało miejsce przy okazji remastera. Niestety prace są na tak wczesnym poziomie zaawansowania, że firma nie jest w stanie niczym się pochwalić, ani nawet przekazać chociażby bardzo uogólnionego terminu premiery. To może sugerować kilkuletnie oczekiwanie. Nie mniej wszyscy wielbiciele Mass Effect mają nawet podwójny powód do radości! Ciekawe, czy zdecydowano się kontynuować wątek komandora Sheparda (jedno z zakończeń trójki daje do zrozumienia, że nasz bohater jednak przeżył), czy ten znany z Mass Effect Andromeda, a może opowieść będzie zupełnie nowa?Źródło i foto: Bioware