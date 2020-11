Jak odpalić lub przenieść gry i zapisy z PS4 na PS5? Sony wyjaśnia [wideo]

PS4 będzie zajęte podczas transferu siecią lokalną, ale PS5 gotowe do jednoczesnej zabawy / foto. PlayStation Support @ YouTube

Przede wszystkim, nasza obecnie używana konsola PS4 powinna być podłączona do tej samej sieci lokalnej co PS5 i zalogowana na to samo konto PlayStation oraz zaopatrzona w najnowsze aktualizacje. Wtedy możemy zabierać się do działania. Nie każdy sposób potrzebuje obecności obu maszyn w jednej sieci, ale na pewno to nie zaszkodzi.Pierwszą metodą jest użycie narzędzia "Transfer Data from Your PS4" wywołanego w menu PS5. Jeśli korzystamy z WiFi, a nie Ethernet, to przed rozpoczęciem zabiegu można połączyć konsole do lokalnej sieci przewodowej lub dodatkowo bez wyłączania WiFi bezpośrednio spiąć je kablem sieciowym. Proces powinien wtedy przyspieszyć z racji lepszej przepustowości. Po wszystkim dane wylądują na pamięci wewnętrznej PS5. Co ciekawe, podczas przenoszenia okno postępu w PS5 można zminimalizować i normalnie używać nowej konsoli.