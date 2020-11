Fortnite na nowych konsolach będzie szybszy i ładniejszy

Lepsza wydajność i nie tylko.

Fortnite niezmiennie jest liderem gatunku battle royale. Nic dziwnego więc, że deweloperzy postanowili przenieść produkcję na konsole nowej generacji. Odświeżona wersja globalnego hitu pojawi się na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S w momencie premiery urządzeń. Nie zabraknie szeregu nowości.Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie gry, Fortnite zaoferuje obsługę rozdzielczości 4K przy 60 FPS-ach na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. W przypadku Xboksa Series S będzie to 1080p. Większość pozostałych „dodatków” jest niemalże identyczna w przypadku konsoli od Microsoftu, jak i Sony.Mowa tu o chociażby bardziej dynamicznym i interaktywnym świecie., a efekt dymu i cieczy otrzyma zupełnie nowe animacje. Podobnie ma się sprawa z burzą i chmurami. Mówiąc w skrócie – gra otrzyma drobny lifting graficzny., co skróci czas ładowania tekstur oraz oczekiwania na rozpoczęcie meczu. Usprawniony zostanie także tryb podzielonego ekranu, który zadziała w 60 FPS-ach.

Posiadacze PlayStation 5 będą na nieco lepszej pozycji. Deweloperzy z Epic Games nie omieszkają bowiem wykorzystać potencjału kontrolera DualSense, a konkretniej – haptycznego sprzężenia zwrotnego., a korzystanie z pistoletu maszynowego czy karabinu snajperskiego będzie nieco bardziej realistyczne.Dodatkowo z poziomu ekranu głównego PS5 będzie można przejść bezpośrednio do lobby gry z wybranym domyślnie trybem. Pozwoli to na zaoszczędzenie nieco czasu.Oczywiście nie ma mowy o traceniu postępów. Jeśli grałeś w Fortnite na poprzedniej generacji konsol, to na tym samym koncie wznowisz zabawę. Cały proces ma odbywać się bez jakichkolwiek komplikacji.Źródło i foto: Epic Games