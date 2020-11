Dungeons 3 za darmo na Epic Games. Strategia w duchu kultowego Dugeon Keepera

Zamiast niej otrzymaliśmy Dungeons 3. To najnowsza odsłona serii, która czerpie inspiracje z kultowego Dungeon Keepera. Niestety klasyki nikt godnie nie wskrzesił, a kilkuletnia mobilna odsłona powinna nigdy nie ukazać się w takiej formie. Przynajmniej nie ma co narzekać na Dungeons, które poniekąd przejęło pałeczkę właśnie po Dungeon Keeperze. Początki serii sięgają 2011 roku. Dungeons 3 nie jest o dziwo trzecią odsłoną, a nawet czwartą. Pomiędzy Dungeons, a Dungeons II, na światło dzienne wyszło jeszcze Dungeons: The Dark Lord. Za to Dungeons 3 miało swoją premierę jesienią 2017 roku.







Jako mroczny lord podziemi rządzimy naszymi lochami i korytarzami. Mamy pod komendą gobliny robotników i różne monstra. Dbamy o różne elementy naszych lochów, aby przyciągały śmiałków, których później chwytamy i wykradamy im dusze. Najpierw trzeba ich jednak osłabić i pokonać, aby można było zaciągnąć ich do lochu. Co ciekawe, mimo potencjalnie złowieszczej tematyki, oprawa graficzna jest dość kreskówkowa, a gra zawiera sporo humoru.





Jak za darmo odebrać Dungeons 3 na Epic Games?

Aby stać się posiadaczami Dungeons 3 bez wydawania ani złotówki, należy wejść na główną stronę Epic Games Store i zjechać trochę niżej, aż znajdzie się dział z darmowymi promocyjnymi produkcjami. Wtedy klikamy na nasz upragniony tytuł i odbieramy kopię. Oczywiście trzeba być zalogowanym. Alternatywnie możemy zrobić to samo w dziale sklepu zainstalowanego launchera Epic Games (dostępny w naszej bazie). Czas ograniczony jest do czwartku 12 listopada o godzinie 17:00.Później najpewniej otrzymamy The Textorcist. A przynajmniej taką pozycję zapowiedział już Epic Games Store. Opis z platformy twórców Fortnite, który mówi o The Texorcist: The Story of Ray Bibbia, powinien wystarczyć na zaznajomienie się z charakterystyką tej niecodziennej gry. „Przygotuj się na elektryzujące połączenie gry w pisanie na klawiaturze z rozgrywką typu bullet hell! Unikaj pocisków podczas pisania słów egzorcyzmów na klawiaturze i wskocz w sam środek przygody prywatnego egzorcysty, Raya Bibbii, by aktywnie korzystać z obydwu półkul swojego mózgu w trakcie walki z demonicznymi przeciwnikami - gdy będziesz jednocześnie zmagać się z mroczną i pełną grzechów przeszłością głównego bohatera!”Źródło i foto: Epic Games Store