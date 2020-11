Wiedźmin 3 bez ekranów ładowania na Xbox Series X

Gra będzie przyjemniejsza.

Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował na rynku ponad pięć lat temu. Gra wciąż jest popularna i dosyć wymagająca pod względem technicznym. Za pewien czas zadebiutuje nieco ulepszona wersja produkcji przystosowana pod Xbox Series X oraz PlayStation 5. A co gdyby uruchomić tytuł… już teraz?Jest to możliwe dzięki wstecznej kompatybilności oraz influencerom, którzy w swoich domach posiadają już testowe modele konsol. Jeden z nich – znany jako rubhen925 – postanowił sprawdzić jak radzi sobie Wiedźmin 3: Dziki Gon na Xbox Series X bez łatki optymalizacyjnej i poprawionej grafiki. Odpowiedź może zabrzmieć kuriozalnie, ale…Na opublikowanym materiale z rozgrywki zauważyć możemy, że korzystanie z funkcji szybkiej podróży przypomina swego rodzaju błąd. Po kliknięciu dostrzegalny jest czarno biały obraz, a potem postać bezpośrednio pojawia się w wybranej lokacji. Brakuje ekranu ładowania, prawda?

On #Xbox Series X, even without optimization, fast travel in The Witcher 3 is FAST. pic.twitter.com/mc4vEBjVd6 — Xbox News (@_XboxNews) November 2, 2020

No właśnie – zastosowany w Xbox Series X dysk SSD przyspiesza wgrywanie mapy tak bardzo, że. Właśnie przez to mamy do czynienia z czymś na podobieństwo glitchy.Warto jeszcze raz przypomnieć, iż mamy tu do czynienia z wersją gry tak naprawdę jeszcze nieprzystosowaną do nowej generacji. W momencie wyjścia odpowiedniej aktualizacji, wszystko z pewnością zostanie usprawnione i zoptymalizowane tak, by zlikwidować smaczki wynikające z szybkości konsoli.