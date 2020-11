Kingdom: Classic na Steam za darmo w Humble Bundle. Nowa szansa na ciekawą strategię

Musicie wejść na dedykowaną kartę produktu Humble Bundle (a w zasadzie Humble Store), być zalogowanym i subskrybować newsletter platformy. Później znajdujecie przycisk "Get the game", który przenosi nas do kolejnego "Get it now" (jeśli jeszcze nie zapisaliście się do newslettera, teraz pokaże się stosowny komunikat i prosta możliwość nadrobienia tej kwestii). Dalej możemy wejść do kolejnych etapów i w końcu odebrać klucz, który należy aktywować we własnym zakresie na Steam. Launcherz naszej bazy. Ważne, aby zrobić to szybko, bo ważność numeru seryjnego, to tylko czas do końca promocyjnej oferty. Widać Humble Bundle zaczęło mocniej walczyć z późniejszą odsprzedażą bezpłatnych kluczy.