Blair Witch i Ghostbusters: Remastered za darmo na Epic Games. Hity na halloween

Kolejna pozycja z dorobku Polaków ze studia Bloober Team. Tak, poza serią Layers of Fear, Bloober Team ma na swoim koncie nawet podróż do uniwersum, w którym rozgrywały się filmy z serii Balir Witch Project. Były to jedne z pierwszych horrorów w stylu found footage (odnalezionych nagrań), do których teraz można też zaliczyć równie znany cykl Paranormal Activity.









Przygoda w grze wideo Blark Witch wydanej w końcu sierpnia 2019 roku, opiera się na poszukiwaniach chłopca (w latach ’90), który nigdy nie wrócił z lasu. W działania zaangażowała się policja, ale nic z tego nie wyniknęło. W takim razie wcielamy się w byłego gliniarza Ellis, który wraz ze swoim wiernym psem postanawia włączyć się w sprawę. Oczywiście po drodze wielokrotnie znajdziemy niebezpieczeństwa i przejawy nadprzyrodzonych złych mocy, mroczne zakątki. Musimy nie tylko dbać o swoje bezpieczeństwo, ale też nie popaść w szaleństwo.





Ghostbusters: The Video Game Remastered również bezpłatnie

Jak odebrać za darmo Blair Witch i Ghostbusters z Epic Games?

Wargame: Red Dragon już za tydzień w Epic Games Store

Nie jest to remaster jakiegoś wyjątkowo starego tytułu, a przygodowej gry akcji z jesieni 2009 roku. Tak, znów odniesienie do popularnej serii filmowej, choć nie tyle horrorów, co komedii z występowaniem mrocznych sił, które mimo wszystko ukazane są w zabawny sposób. Za historię odpowiadają scenarzyści filmów Ghostbusters, a w głównych bohaterów wcielili się odtwórcy ich ról z kinowego ekranu. I to zarówno pod kątem modeli postaci jak i podkładanych głosów, więc klimat Pogromców Duchów został zachowany.Element akcji jest nawet mocniej zarysowany niż przygodowy. Przemierzamy różne rejony miasta i czyścimy je z bytów nadprzyrodzonych. Pod ręką mamy znane z filmów detektory, karabiny-emitery wiązki czy pułapki do zamknięcia w nich duchów. Przy mocniejszych przeciwnikach nieodzowne będą cięższe środki perswazji zdobywane w miarę postępów rozgrywki.Przez najbliższy tydzień możemy uzupełnić swoją bibliotekę Epic Games Store o wspominane gry wchodząc na główną stronę platformy i po zalogowaniu się oraz przewinięciu nieco niżej znajdując sekcję z bezpłatnymi produkcjami. Każdą należy dodać do swojego konta osobno. Da się też wyszukać je w dziale sklepu dostępnego w naszej bazieMacie na to czas do. Wtedy oferta promocyjna zmieni się. Oczywiście już wiemy na jakie produkcje. Choć tym razem raczej powinienem użyć liczby pojedynczej, bo podano tylko jeden tytuł. Jest szansa, że tak jak czasem bywało, Epic Games coś jeszcze dołoży ponadprogramowo, ale decydenci platformy już dawno tego nie robili, więc raczej w przyszłym tygodniu tak się nie stanie.Nieźle oceniana jedna z części cyklu Wargame, który opowiada o konfliktach zbrojnych rozgrywających się mniej więcej współcześnie. Nie chodzi tu jednak o prawdziwe działania z ostatnich lat na bliskim wschodzie, a fikcyjne w dalekiej Azji z czasów zimnej wojny (przynajmniej w omawianej części z dopiskiem Red Dragon). Za stworzenie tej strategii odpowiada studio Eugen Systems, które może być wam znane z innych RTSów jak Act of War czy R.U.S.E.Źródło i foto: Epic Games Store