PlayStation Plus w listopadzie - oferta tytułów do pobrania

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Sony zaprezentowało listopadową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Na wszystkie osoby posiadające aktywne członkostwo czekają dwa tytuły:, czyli gra dla wszystkich fanów Władcy Pierścieni, a także pełna akcji przygoda w świecie robali i bohaterów. Gry będą dostępne do pobrania od 3 listopada od godziny 11:00 czasu polskiego.W listopadzie wszystkie osoby posiadające aktywne członkostwo i konsolę PlayStation 5 będą mogły również pobrać grę, czyli przygody na tajemniczej wyspie Snaktooth.Wciągająca przygoda na wyspie Snaktooth, na której znajdują się tajemnicze stworzenia będące pół robakami, pół smakołykami. Każdy z graczy będzie musiał spróbować odnaleźć nieustraszoną Elizabert Megafig. W trakcie poszukiwań czeka wiele zagadek, a także ponad 100 gatunków Bugsnaxów, które gracze będą mogli złapać wykorzystując różne urządzenia i przynęty.Warto przypomnieć, że członkowie PlayStation Plus będą mogli korzystać ze specjalnej, nowej oferty na konsoli PS5 – Kolekcji PlayStation Plus. Posiadacze konsoli PS5 z aktywną subskrypcją PlayStation Plus będą mieli dostęp do biblioteki gier, które przez wielu zostały uznane za najlepsze gry generacji.Kolekcja PlayStation Plus będzie dostępna[2] od 12 listopada, gdy konsola PS5 pojawi się już w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii i Korei Południowej, oraz 19 listopada, gdy konsola PS5 będzie dostępna na całym świecie, w tym w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej, Azji i Afryce Południowej.Źródło: Sony