Cyberpunk 2077 znów opóźniony! Na szczęście wciąż na 2020 rok

No cóż, Cyberpunka 2077 jednak nie zobaczymy za około 3 tygodnie. Zamiast 19 listopada (w dniu oficjalnej premiery PS5 i tydzień po Xbox Series S / X), CD Projekt zdecydował się na wydanie gry z kolejnym opóźnieniem dopiero 10 grudnia na chwilę przed gwiazdką. Tak, wciąż mowa o 2020 roku. W takim wypadku najnowszy poślizg wynosi 21 dni. Nie jest to dużo, ale po latach oczekiwania i kilku wcześniejszych obsunięciach, fani mogą się faktycznie wyjątkowo mocno niecierpliwić i irytować. Choć poprzednie sytuacje raczej nie miały złego odzewu, większość głosów uważała, że lepiej nawet kolejny raz dłużej poczekać, ale dostać lepszą, bardziej dopracowaną grę.





Oświadczenie Adama Badowskiego i Marcina Iwińskiego w sprawie przesunięcia premiery / foto. CD Projekt - Cyberpunk 2077 @ Facebook





Adam Badowski i Marcin Iwiński opublikowali na firmowych profilach Facebooka i Twittera informacje, w których przekazują omawianą nowinę. Od razu przepraszają całą społeczność i wyjaśniają, że taka decyzja była podyktowana koniecznością dokładnego przetestowana i ewentualnego poprawienia zawartości gry, a listopadowy termin był po prostu niedoszacowany. Cyberpunk 2077 wyjdzie na jeszcze większej liczbie platform niż Wiedźmin 3. Będzie to PC, Xbox One, Xbox One X, PS4, PS4 Pro, Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 oraz Google Stadia, więc pracy jest naprawdę dużo.





Day 0 patch Cyberpunk 2077 może być naprawdę spory

Jak podkreślają w wiadomości, faktycznie gra jest dokończona i zawiera całą zawartość, co jest logiczne przy osiągnięciu złotego statusu, ale dłużej niż planowano zejdzie się z przygotowaniem premierowej łatki. Ciekawe tylko, ile GB będzie miał day 0 patch? Według oficjalnych, gra potrzebuje 70 GB wolnego miejsca na dysku, a w historii gier bywały przypadki, kiedy premierowe poprawki miały wielkość porównywalną z zawartością płyty.Źródło: CD Projekt / Foto tytułowe: CD Projekt - Instalki.pl