Facebook wchodzi w streaming gier, ale (nie)stety tylko mobilnych

Facebook i gry w chmurze. Co z tego wyjdzie?

Źródło: Facebook

Źródło: Facebook

Google, Microsoft, Nvidia – to jedynie kilka przykładów koncernów, które zdecydowały się na wejście do świata streamingu gier wideo. Platformy przez nich stworzone pozwalają na zabawę w produkcje AAA bez potrzeby ich pobierania. Facebook byłby głupcem, gdyby zdecydował się na wykreowanie tego samego.Dlatego też nowa usługa nazwana po prostu Facebook Cloud Gaming będzie się nieco wyróżniać się na tle reszty. Społecznościowy. Co jednak najciekawsze, użytkownicy nie zostaną zmuszeni do pobrania osobnej aplikacji. Cały proces ma odbywać się za pośrednictwem głównej wersji serwisu.W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać o pięciu głównych cechach projektu. Przedstawiciele Facebooka mówią wprost –, a systemowi streamingu do perfekcji jeszcze sporo brakuje. Dlatego też konsumenci mają się przygotować na możliwe ubytki w rozdzielczości czy liczbie klatek na sekundę. Wszystko ma być usprawniane w miarę postępu rozwoju technologii.Usługa nie ma też na celu zastąpić dotychczasowych sprzętów pokroju komputerów, konsol czy nawet smartfonów. Jest ona próbą sprawdzenia czy tego typu rozwiązanie ma na dłuższą metę sens. Z tym wiąże się kolejne zapewnienie, że. Na początku do dyspozycji graczy zostaną oddane produkcje free-to-play, więc dosyć słabą decyzją byłoby zmuszanie użytkowników do płacenia za dostęp do nich.Wszystkie gry będą dostępne z poziomu karty Gry na Facebooku., a jedynie przygotować palce lub myszkę i klawiaturę. Produkcje stricte mobilne uruchomimy bowiem także z poziomu przeglądarkowej wersji platformy społecznościowej.Jeśli śledzicie rozwój sytuacji, to zapewne zdajecie sobie sprawę, że Facebook ma obecnie napięte stosunki z Apple. Gigant z Cupertino niezbyt przychylnie patrzy na inne usługi streamingowe – wyjątkiem nie będzie Cloud Gaming. Dlatego też. Jak możemy wyczytać w oświadczeniu, rozmowy i prace nad rozszerzeniem zasięgu funkcji mają być nieustannie prowadzone. Może kiedyś się uda.Co ciekawe, Facebook wprowadzi dwa formaty strumieniowanych gier. Mowa tu o dostępie do pełnych wersji produkcji mobilnych w nowej sekcji Play oraz… reklamach demo gier pojawiających się w Aktualnościach. Ma to umożliwić błyskawiczne wypróbowanie pojawiającego się tytułu.Pierwszy „rzut” obejmie opcję zagrania w Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA Tour Golf Shootout oraz Solitaire: Arthur’s Tale. Biblioteka ma być nieustannie rozszerzana o nowe pozycje. Na razie jednak z oferty skorzystają wyłącznie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.Warto więc uzbroić się w cierpliwość i czeka na nowe wieści od FacebookaŹródło i foto: Facebook