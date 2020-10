Red Dead Redemption 2 PC na torrentach. Znana gra spiracona

Crackerom się udało.





Wygląda na to, że w końcu udało się złamać zabezpieczenia gry Red Dead Redemption 2 w wydaniu na komputery osobiste. Red Dead Redemption 2 pojawiło się na popularnych stronach z torrentami w niecałe dwanaście miesięcy po premierze na desktopach i laptopach.Krótkie rozeznanie w sytuacji dowodzi, że RDR2 zagościło na niemal wszystkich najpopularniejszych witrynach z plikami torrent. Oczywiście nie mam zamiaru udostępniać tutaj żadnych linków, ale jeśli Was kusi... sami zapewne wiecie doskonale, gdzie ich szukać. Pliki z grą w sieci umieszcza obecnie nie tylko grupa stojąca za scrackowaniem lubianej gry, ale także inne znane grupy cyberprzestępców. Najprawdopodobniej Rockstarowi nie uda się zdjąć z Internetu nielegalnych kopii swojej produkcji.Zabezpieczenia DRM stworzone z myślą o Red Dead Redemption 2 były autorskim rozwiązaniem Rockstara, wspieranymi przez Digital.AI oraz logowanie w Social Club. Trzeba przyznać, że tak długo hakerom opierały się wyłącznie niektóre wersje niesławnego francuskiego Denuvo.Problemy z oszustwami w trybie wieloosobowym Red Dead Redemption 2 już teraz są nagminne. Niestety, wiele wskazuje na to, że teraz sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu. Jeśli Rockstar nie opracuje mocniejszych zabezpieczeń przeciwko "cziterom", to już wkrótce Red Dead Redemption 2 w wersji online może zanotować odczuwalny odpływ graczy.Na pocieszenie: scrackowanie RDR2 może ożywić scenę modderską. Może, ale nie musi.Źródło: mat. własny