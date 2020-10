Gra w Małysza powraca. Deluxe Ski Jump 4 z wielką aktualizacją

Gra w skoki narciarskie.





Deluxe Ski Jump: zabawa "w Małysza" powraca

Zagraj w Deluxe Ski Jump 2 za darmo

Deluxe Ski Jump to seria komputerowych gier zręcznościowych, które lata temu biły rekordy popularności w domach oraz szkolnych pracownikach informatycznych. Na fali "Małyszomanii", czyli zachwytów nad triumfami polskiego skoczka narciarskiego Adama Małysza i towarzyszącego im zwiększonego zainteresowania skokami narciarskimi, w produkcję Jussiego Koskeli grały miliony osób. Już 13 listopada odbędzie się premiera aktualizacji do najnowszej wersji gry, czyli Deluxe Ski Jump 4 z 2011 roku.Od momentu pierwszych triumfów znanego skoczka z Wisły wiele się zmieniło. Polacy zaczęli liczyć się w skokach narciarskich, a sukcesy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły na nikim nie wywołują już aż tak wielkiego wrażenia, jak robiły to przed laty dokonania Adama Małysza. Mimo tego, Deluxe Ski Jump 4 1.7 może cieszyć się sporą popularnością. Jussi Koskela zapowiedział dopracowanie oprawy graficznej i fizyki lotu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu grywalności, czyli czegoś, z czego od zawsze słynęła kultowa seria.Nowością w Deluxe Ski Jump 4 będzie możliwość tworzenia własnych skoczni narciarskich, na których później będą mogli rywalizować gracze z całego świata. W sieci ukazał się już nawet zwiastun nowej produkcji. Zobaczycie go poniżej.W nową aktualizację DSJ4 mieli już okazję zagrać dziennikarze TVP oraz... Adam Małysz. Ich zmagania obejrzyjcie na dwóch nagraniach.Cena Deluxe Ski Jump 4 wynosi obecnie 11,90 euro, czyli ok. 55 złotych.Wersję demo kultowej gry Deluxe Ski Jump 2 2.1 pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików. W oczekiwaniu na premierę patcha do najnowszej odsłony produkcji, warto sprawdzić w co grały kiedyś setki tysięcy (miliony?) Polaków. Przy okazji możecie pobrać także wersję demonstracyjną omawianej tu Deluxe Ski Jump 4.Źródło: inf. własna