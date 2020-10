TOP 10: gry zajmujące najwięcej miejsca na dysku

Największe z największych.





Największe gry komputerowe: nie zagrasz w nie bez dużego dysku

1. Call of Duty: Modern Warfare - 231 GB

2. Hitman 2 - 149 GB

3. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege z paczkami tekstur HD - 131 GB

4. Microsoft Flight Simulator - 127 GB

5. Red Dead Redemption 2 - 116 GB

6. Borderlands 3 - 116 GB

7. ARK: Survival Evolved - 112 GB

8. Assassin's Creed: Odyssey - 110 GB

9. Warhammer: Vermintide 2 - 94 GB

10. Destiny 2 - 92 GB

A gdzie inne gry?

Ceny dysków SSD spadają, podobnie z resztą jak ceny klasycznych dysków talerzowych. Nie dzieje się to jednak niestety tak szybko, jak życzyliby sobie tego konsumenci. Efekt? W komputerach stacjonarnych (nie mówiąc już nawet o laptopach) wciąż spotykane są dyski SSD o pojemności 128 i 256 GB, a pojemność dysków mechanicznych przeważnie nie przekracza 1 TB. Tymczasem, gry nieustannie zwiększają swój apetyt na przestrzeń dyskową.Gdy zaczynałem przygodę z grami komputerowymi, dysponowałem PCtem wyposażonym w dysk twardy o zawrotnej jak na tamte czasy pojemności 3,2 GB. Wystarczał do tego, aby pomieścić system i wszystkie gry, w które grałem w tamtych czasach. A dziś? Dziś w moim desktopie tkwi leciwy już dysk SSD SATA o pojemności 120 GB, nowszy SSD SATA o pojemności 500 GB, najnowszy SSD M.2 1 TB oraz dysk talerzowy o pojemności 2 TB. Na najmniejszym z nośników nie da się już zainstalować każdej gry komputerowej. Zaskoczeni? Przedstawiam zestawienie 10 gier zajmujących najwięcej przestrzeni dyskowej. Do każdej dorzuciłem zwiastun.Największa gra w zestawieniu nie mieści się nawet na niektórych dyskach SSD 256 GB. Nie zainstalujecie jej na pewno na laptopie z takim nośnikiem, na którym przy okazji zainstalowano system.Trudno w to uwierzyć? A jednak. Wszystko przez to, że Hitman 2 oprócz obszernych DLC zawiera także... podstawową wersję gry. Kto to wymyślił?Całkiem słuszny rozmiar jak na grę online, prawda?Jestem zdziwiony, że gra nie jest bardziej opasła. Paczki tekstur w wysokiej jakości swoje "ważą".Ponownie: rozmiar wynika głównie z tekstur o wysokiej rozdzielczości.Tego się nie spodziewaliście, prawda? Dwa słowa: fatalna optymalizacja.Po przejrzeniu TOP 10 zapewne zastanawiacie się ile miejsce na dyskach twardych zajmują inne gry uchodzące za olbrzymie, prawda? Spokojna głowa, powiem Wam. Rozmiar Grand Theft Auto V to ok. 90 GB. Niewiele mniej miejsca zajmuje Battlefield V - 89 GB. Co ciekawe, aż 82 GB przestrzeni dyskowej zajmuje Baldur's Gate 3. Będzie większy, gdy tylko opuści wczesny dostęp. Metro Exodus? 70 GB. World of Warcraft? Po kuracji odchudzającej zaledwie 67 GB.I jak? Zdumieni? A może mieliście świadomość rozmiarów poszczególnych tytułów?Źródło: PC Gamer