Grasz w Minecrafta? Będziesz musiał założyć konto Microsoftu

Minecraft to produkcja, której popularność praktycznie nie maleje od dnia premiery. Microsoft stara się nieustannie ją rozwijać, by utrzymać rewolucyjny tytuł przy życiu. Jak się okazuje, już niedługo wprowadzona zostanie dosyć historyczna zmiana, która może sporo namieszać.

Większość osób niemalże „wychowała się na” Minecrafcie w wersji Java . Przez wiele lat zapewniała ona mnóstwo swobody w zakresie customizacji czy… zabawy „non-premium”. Odsłona ta nie znika z rynku, lecz do zagrania w nią niezbędne będzie posiadanie konta Microsoft. To może wiele zmienić.Okej, ale dlaczego?w postaci m.in. systemu dwuetapowej weryfikacji logowania czy zaawansowanej kontroli rodzicielskiej. Użytkownicy w końcu będą mogli także blokować opcję czatu. Do tego dochodzi łatwość we wdrażaniu aktualizacji.