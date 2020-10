Napij się Acera. Czy gamingowy energetyk PredatorShot da więcej FPSów i RGB?

Co ma wspólnego energetyk z komputerami i gamingiem?

przez energetyka Ubisoft musiał zmienić tytuł gry. A w kwestii bardziej przyziemnych powiązań - przy dłużej rozgrywce wielu entuzjastów elektronicznej rozrywki sięga właśnie po napoje energetyczne.



Tabela wartości odżywczych / foto. Instalki @ Frisco.pl



Tak, znany z szerokiego wyboru sprzętu komputerowego Acer ma swój napój energetyczny. Można się podśmiewać, czy dzięki niemu uzyskamy lepszą wydajność swojego sprzętu, albo czy puszka zawiera podświetlenie RGB lub nawet ARGB, ale prawda jest taka, że oba obozy coraz bardziej się przenikają - gaming i podobnego typu napitki. Nawet ostatnio wyszło na jaw, że to. A w kwestii bardziej przyziemnych powiązań - przy dłużej rozgrywce wielu entuzjastów elektronicznej rozrywki sięga właśnie po napoje energetyczne. Jak można przeczytać w informacji prasowej Acera - "Według prognoz analityków, średni roczny wzrost konsumpcji napojów energetycznych wyniesie 7,2%, aby osiągnąć kwotę 86 miliardów dolarów do 2026 roku, zaś rynek gier przekroczy 200 miliardów dolarów pod koniec 2023 roku. Gry zmieniają nasz styl życia. Wyznaczają trendy, dlatego częścią filozofii firmy Acer jest ciągłe wsłuchiwanie się w potrzeby esportowców oraz graczy w celu dostarczania im nowych rozwiązań."



Polska wyróżniona energetykiem Acera

Co ciekawe, Polska jest pierwszym rynkiem w rejonie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), w którym można już kupić napój PredatorShot. Sprzedawany jest w standardowych dużych puszkach dla energetyków, czyli takich o pojemności 500 ml. Dostępny jest chociażby w internetowym supermarkecie Frisco w cenie 4,99 złotych (obecnie w promocji za 3,99 złote). Swoją drogą, to ciekawe, kto jest podwykonawcą PredatoraShot dla Acera.

Producenci napojów energetycznych coraz śmielej wchodzą we współpracę z e-sportem i rynkiem gier. Swojego czasu można było kupić puszki energetyków od dużych firm z tego rynku, które mieły specjalne promocje przy współpracy z Assassin’s Creed czy Need for Speed. Ale tym razem dzieje się coś zupełnie odwrotnego. To firma znana ze sprzętu komputerowego wchodzi na rynek słodkich napojów z kofeiną, tauryną i witaminami.