Polski horror Layers of Fear 2 i Costume Quest 2 za darmo. Epic znów rozpieszcza graczy

Jeszcze wielu graczy nie przeszło tego wydanego rok temu tytułu, a już Epic Games Store oferuje go bez konieczności płacenia nawet złotówki. Layers of Fear 2 to polski horror psychologiczny z perspektywy pierwszej osoby, za którego powstanie odpowiada Bloober Team. Pierwsza część była niezłym przedsięwzięciem i także można było swojego czasu zgadnąć ją za darmo, więc możliwe, że już ją posiadacie. Planowana jest nawet filmowa adaptacja gry.







Jak można przeczytać w opisie na stronach Epica - "Layers of Fear 2 to pierwszoosobowy horror psychologiczny, skupiający się na fabule i eksploracji. Gracz wciela się w hollywoodzkiego aktora, który na prośbę enigmatycznego reżysera przyjmuje główną rolą w filmie kręconym na pokładzie transatlantyckiego liniowca."





Costume Quest 2 bezpłatnie na Epic Games



Bardzo nietypowa gra RPG z turową mechaniką walki, która opiera się nie na odwiedzeniu fantastycznych krain jak uniwersum Forgotten Realms czy Śródziemie, a teoretycznie dzieje się w realnym świecie, jedynie doprawionym kostiumami herosów i fantastycznych postaci. Te jednak umożliwiają czerpanie specjalnych mocy.







Akcja rozgrywa się w haloween, stąd pomysł przebierania się wypada bardzo dobrze dla całej konwencji. Walka może przypominać trochę japońskie gry fabularne, ale nie zabrakło tez interakcji z innymi napotkanymi postaciami czy zadań. Charakterystycznym elementem serii, tak jak innych gier studia Double Fine, jest nietypowa oprawa graficzna trochę przypominająca film animowany.





Jak odebrać bezpłatnie gry z Epic Games Store?

Tak jak zwykle, w celu przypisania na stałe do naszego konta opisywanych gier z Epic Games Store, należy wejść na główną stronę platformy, zalogować się i po przewinięciu strony nieco do dołu wejść na karty produktów poszczególnych gier z sekcji z darmowymi produkcjami. Ewentualnie można to też zrobić szukając ich w dziale sklepu po włączeniu. Promocja trwa przez 7 dni, dokładnie do czwartku 29 października o godzinie 17:00. Później oferta się zmieni.Na co konkretnie? Ponownie Epic Games Store nas nie zawiedzie, bo szykują się większe świeże produkcje. Ghostbusters: The Video Game Remastered na podstawie kultowych komedii z USA, ale też kolejna mroczna przygoda od Bloober Team w postaci także zeszłorocznego Blair Witch. Ta ciepło przyjęta przez graczy i recenzentów pozycja również luźno powiązana jest filmami, ale chodzi oczywiście o cykl horrorów typu found footage pod tym samym tytułem co propozycja polskiego studia. Jednym zdaniem, stanowczo jest na co czekać!

Źródło i foto: Epic Games Store