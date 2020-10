Pac-Man pojawi się w wersji… battle royale

Wygląda intrygująco.





Pac-Man na 64 osoby. Czy to się uda?

Battle royale to gatunek, który chyba na dobre wpisał się do gamingowego świata. Taki sposób rywalizacji niewątpliwie przypodobał się milionom użytkowników na całym świecie. Deweloperzy ten fakt oczywiście wykorzystali. Część z nich podeszła do tematu jednak w dosyć oryginalny sposób.Idealnym dowodem jest zapowiedź gry, czyli tytułu battle royale z kultową żółtą kulką w roli głównej. Całość opierać się będzie na pojedynkach toczonych pomiędzy 64 graczami na jednej ogromnej mapie podzielonej na kilkadziesiąt mniejszych segmentów.Cel oczywiście jest prosty – przetrwać do końca i pozostać jedynym Pac-Manem na planszy. Rozgrywka zostanie wzbogacona o m.in. możliwość przeszkadzania innym osobom w celu zmniejszenia ich szansy na zwycięstwo. Nie zabraknie rzecz jasna unowocześnionej oprawy graficznej i efektów specjalnych.