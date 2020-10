Among Us to najpopularniejsza gra mobilna. Jak długo potrwa ten sukces?

Oby jak najdłużej!





Among Us utrzyma swoją popularność?

Źródło: Steam Charts

W tym roku mieliśmy do czynienia z co najmniej kilkoma gamingowymi zaskoczeniami (np. Fall Guys). Na ich tle wybija się Among Us, czyli produkcja, która na rynku obecna tak naprawdę jest od… 2018 roku. Przez pokaźniejsze grono użytkowników została zauważona jednak dopiero kilka miesięcy temu. Teraz gra w nią cały świat.Źródła nagłego wzrostu popularności możemy doszukiwać się na Twitchu, gdzie zaczęto ją całkiem niedawno intensywniej strumieniować. To teraz nie ma już większego znaczenia – Among Us stało się hitem i od wielu czynników zależy czy nadal będzie przyciągał odbiorców.Pisząc „hit” mam na myśli uzyskanie tytułu najpopularniejszej gry mobilnej. W samym tylko trzecim kwartale 2020 roku,! Drugie miejsce w rankingu zajęła aplikacja My Talking Tom Friends, którą zainstalowało 68 milionów osób. Robi wrażenie.Podobnie ma się sprawa z wersją na PC – Among Us jest czwartą najchętniej graną produkcją na Steamie (w momencie pisania tego artykułu bawi się jednocześnie 108 tys. osób). Wyprzedzają ją wyłącznie takie hity jak Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 czy PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS.Among Us wywołał także niemałe poruszenie na Twitchu (wzrost oglądalności o 650 procent) oraz Discordzie . Komunikator szybko stał się podstawowym kanałem rozmów pomiędzy graczami, co spowodowało nagły wzrost liczby pobrań - rekordowo zainstalowano go 800 tys. razy.Takiego obrotu spraw nie spodziewała się trójka osób odpowiedzialna za Among Us. Musieli nie tylko kupić nowe serwery, ale też skupić się na rozwoju produkcji, by nie utracić zainteresowania. Teraz pałeczka leży tak naprawdę w ich ręce. Gra potrzebuje przemyślanych aktualizacji i poprawek błędów – inaczej się szybko znudzi.Trudno przewidzieć jednak czy Among Us zostanie na szczycie przez dłuższy czas. Osobiście mam taką nadzieję, gdyż dawno na rynku nie było tak prostej, ale zarazem niezwykle angażującej gry. Zależy to (nie)stety od wielu czynników – nam, użytkownikom, pozostaje wyłącznie obserwować rozwój tytułu.Przypominamy, że Among Us dostępne jest na smartfony ( darmowa wersja na Androida i iOS) oraz PC (17,99 zł za wersję na Steam).Źródło: The Verge Steam Charts , wł.